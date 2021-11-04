خاص| إيرباص العالمية تختار أكاديمية مصر للطيران لاختبار مشروع عالمي جديد

اختارت شركة إيرباص العالمية، أكاديمية مصر للطيران للتدريب، لإجراء اختبار تطبيق جديد استحدثته الشركة العالمية، مؤخرًا على طائراتها من طراز إيرباص 300-A220، الأحدث عالميًا، وذلك بإجراء هذا الاختبار على جهاز الطيران التمثيلي "السيموليتر" لطراز إيرباص 300-A220، التي تمتلكه مصر للطيران، حسبما صرح الطيار إيهاب الطحاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وقال الطيار إيهاب الطحاوي، في تصريحاته لـ “صدى البلد”، إن أكاديمية التدريب سوف تستقبل وفدا من مصنع إيرباص العالمية نهاية نوفمبر الجاري، وذلك لبدء إجراء اختبار التطبيق الجديد الذي استحدثته الشركة العالمية على جهاز الطيران التمثيلي لطراز إيرباص 300-A220، الذي يعد أحدث أجهزة السيموليتر التي تمتلكها الأكاديمية.

وأوضح رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن وفد إيرباص العالمية، سوف تستمر عملية إجرائه هذا الاختبار على جهاز السيموليتر 300-A220، داخل الأكاديمية لمدة أسبوعين تقريبا حتى ينتهي من فترته التجريبية.

وقال رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، إن اختيار ايرباص العالمية لأكاديمية مصر للطيران لإجراء الاختبار، الذي يعد مشروعا عالميا بالنسبة للشركة العالمية حول طائراتها من طراز 300-A220، في ظل توافر هذا الجهاز في ألمانيا ولندن، هو ثقة وشهادة كبيرة في قدرات وإمكانيات أكاديمية مصر للطيران.

وأوضح أن أكاديمية مصر للطيران، هي الأولى على مستوى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في امتلاك هذا الجهاز من أجهزة السيموليتر، والثالثة على مستوى العالم أيضا، وهو ما يعزز قدراتها التنافسية في السوق العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر للطيران، تضم لأسطولها الجوي نحو 12 طائرة من طراز إيرباص 300-A220، حيث تعد أولى الشركات على مستوى المنطقة وأفريقيا في تشغيل هذا الطراز، فضلا عن أنها أولى الشركات أيضًا في ضم جهاز تمثيلي لهذا الطراز لمجموعتها التدريبية.