للحفاظ على الجسم.. أفضل المكملات الغذائية لمن تعدى 60 عاما

11/4/2021 6:01:09 AM

الخميس 04/نوفمبر/2021 - 06:01 ص 11/4/2021 6:01:09 AM

بالنسبة للعديد من البالغين النشطين تصبح التمارين مهمة أكثر صعوبة مع تقدمهم في السن ومن المحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر في ذلك الوقت. لذا، فإن إضافة المكملات الغذائية المناسبة للمساعدة في تعزيز روتين التمرين الخاص بهم يمكن أن يجعلهم يشعرون بأنهم أقوى وأكثر صحة واستعدادًا لمواجهة العالم.



ومن أجل معرفة المكملات الغذائية التي يوصي بها خبراء التغذية والمدربون الشخصيون إذا كنت تتمرن وعمرك قد تجاوز الستين، عدد موقع "eat this not that" الطبي المتخصص مجموعة من المكملات الرائعة التي يمكن ان تضيفها لتمرينك الروتيني اليومي وهي:

1- ل - كارنتين:

حاول إضافة بعض L-carnitine (حمض أميني) لروتين مكملاتك الغذائية المعتادة للحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة خلال التمرين. لأنه أحد مكملات الجسم المنشطة ويقل انتاجه بشكل طبيعي مع التقدم في العمر. لكن المكملات يمكن أن تساعد، حسب ما تقول ماري روجلز مؤلفة "تحسين نظام المناعة لديك: إنشاء الصحة والمرونة باستخدام صيدلية المطبخ "L-Carnitine".

2- مخفوق البروتين:

تقول المدربة الشخصية إميلي سيرفانتي مديرة تعليم المدربين في Ultimate Performance "ثبت أن مكملات البروتين تساعد في منع فقدان كتلة العضلات لدى الأفراد المتقدمين في السن كما تمنع اكتساب الدهون وتقيل عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية". مضيفة "من المعروف أن الحفاظ على كتلة العضلات مفيد ويقلل من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب لمن هم فوق سن الستين. كما ثبت أن مكملات البروتين تحافظ على مستويات IGF-1 ، مما يساعد في الحفاظ على كثافة العظام ويقلل من مخاطر الكسور ووقت الشفاء بعد الإصابة".

3- فيتامين د

تقول سيرفانتي "ترتبط مكملات فيتامين (د) بمجموعة واسعة من الفوائد، لا سيما في الشيخوخة وكبار السن"؛ إذ تتراوح الفوائد من تعزيز صحة المناعة وتقليل الالتهابات الجهازية (الحماية من COVID)، وقوة العظام وتقليل تغير أمراض التمثيل الغذائي وحتى الفوائد العقلية مثل تحسين الحالة المزاجية والإدراك. مضيفة "في الجرعات الموصى بها من 1000 إلى 5000 وحدة دولية يوميًا يجب أن تحصل على بعض أو كل هذه المزايا".

4- الكركمين:

تؤكد سيرفانتي ان "من بين العشرات من الفوائد التي تم الإبلاغ عنها أهمها تقليل الالتهاب بشكل كبير وتحسين القدرة المعرفية وصحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل مخاطر عدوانية بعض أنواع السرطان". اضافة الى ان "هناك أيضا أدلة قوية للكركمين على الفوائد لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي". ولتحقيق هذه الفوائد، تحتاج إلى تناول مكمل يحتوي على شكل متوفر بيولوجيًا من الكركمين.

5- أوميجا 3:

يمكن أن تؤدي إضافة بعض مكملات أوميغا 3 إلى نظام التمرين لإحداث فرق كبير من حيث الالتهاب وصحة الجسم بالكامل؛ حيث تقول سيرفانتي ان "DHA و EPA اللذين يتم الحصول عليهما بسهولة أكبر من مكملات زيت السمك المركزة، لهما مجموعة واسعة من الفوائد الصحية"؛ فـ "DHA له تأثير مباشر على مستقبلات GPR120 التي تقلل الالتهاب بشكل مباشر وتزيد من حساسية الأنسولين. وعند الجمع بينهما يكون لـ EPA و DHA آثار مفيدة على ملامح الدهون بما في ذلك الكوليسترول. كما أن مكملات أوميغا 3 لها فوائد صحية للقلب وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".

6- الكرياتين:

بينما يفقد الكثير من الناس كتلة العضلات مع تقدمهم في العمر، قد تكون مكملات الكرياتين مفيدة في الحفاظ على قوة جسمك النشط. إذ كانت الادعاءات المحيطة بالمكملات الرياضية على أنها غير آمنة أو تسبب آثارًا جانبية كثيرة لكن لا شيء من العلم يدعمها؛ لذا تقول سيرفانتي ان "الكرياتين مكمل يمكن أن يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات ونموها".