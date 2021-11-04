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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخلاء المقلب الوسيط لمدينة المنيا بعد رفع 1000 طن مخلفات

إخلاء المقلب الوسيط
إخلاء المقلب الوسيط لمدينة المنيا

أعلن الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، عن إخلاء المقلب الوسيط لمدينة المنيا، حيث تم رفع ما يقارب 1000 طن من المخلفات الصلبة والقمامة ونقلها إلى الظهير الصحراوى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع التراكمات أول بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

 

وكلف الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، الدكتور رجب قبانى نائب رئيس المركز بمتابعة أعمال الرفع وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين.

 

وفي سياق متصل أفاد محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة باستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من جميع أروقة وشوارع الحي ونقلها إلى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

 

وأوضح محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية، إنه تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من قرية دماريس وصفط اللبن والبرجاية ونقلها إلى المقالب العمومية لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

 

كما واصل قسم الإنارة بالقرية جهوده المبذولة لرفع كفاءة منظومة الانارة بالقرية حيث تم صيانة وإصلاح 10 كشافات إنارة داخل نطاق القرية.

المنيا الصحراوي مدينة المنيا الظهير الصحراوي منظومة الانارة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا العمومية المتابعة المستمرة تراكمات

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