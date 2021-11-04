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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

500 ألف وفاة.. تحذير خطير من "الصحة العالمية" بشأن تفشي كورونا

تفشي كورونا في أوروبا
تفشي كورونا في أوروبا

أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن قلقها الشديد من وتيرة انتقال عدوى فيروس كورونا  المستجد "كوفيد-19" في أوروبا.

 

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا في إفادة صحفية، اليوم الخميس، إن المعدل الحالي لانتقال فيروس كورونا في أوروبا يثير قلقًا بالغًا، مضيفًا أن الحالات الجديدة تقترب من مستويات قياسية حيث تفاقمت بسبب سلالة دلتا الأكثر قابلية للانتشار.

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وحذر كلوج من أن أوروبا قد تشهد 500 ألف وفاة بفيروس كورونا بحلول فبراير المقبل.

 

يأتي ذلك مع تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا وروسيا تحديدًا، مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، وبطء عمليات التلقيح.

 

وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، دول العالم إلى التكاتف لتوفير لقاحات فيروس كورونا لأكبر عدد ممكن من الناس حول العالم.

 

وقال جيبريسوس، في تغريدة علي موقع "تويتر" "فقدنا ما لا يقل عن 5 ملايين شخص بسبب فيروس كورونا فى أقل من عامين، وهذا يمثل فشلاً جماعياً فى التصرف".

 

وأضاف "هناك حاجة إلى بذل جهود جبارة الآن لتلقيح 40% من السكان فى جميع البلدان بحلول نهاية العام و 70% بحلول منتصف العام المقبل، دعونا نحول الكلمات إلى أفعال".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كورونا الصحة العالمية اوروبا

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