عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 أطعمة تسبب خلل الهرمونات.. تعرفي عليها

صدى البلد

مخاطر صحية عديدة بسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون فى الدم الذى يرتبط ارتفاعه بالعديد من المخاطر الصحي مثل  مرض السكري من النوع 2 ، ومشاكل القلب، والسمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي لذا، احترس من تلك الأطعمة التي تخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديك.

إليك أبرز تلك الطعمة وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

 

1.الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة مثل الجبن والخضروات المعلبة والخبز والكعك والبسكويت مليئة بالدهون غير المشبعة التي تم ربطها بمرض السكري من النوع 2 والالتهابات وأمراض القلب.

 وجدت دراسة أن تناول كميات كبيرة من الدهون المتحولة يمكن أن يخفض مستويات هرمون التستوستيرون.

 

2. منتجات الصويا
 

 منتجات الصويا مثل حليب الصويا  تسبب انخفاضًا في مستويات هرمون التستوستيرون بشكل كبير.

 

5 علامات لانخفاض هرمون الاستروجين يجب الانتباه إليها

السبكي: تكميم المعدة يخلص المريض من هرمون الجوع.. شاهد

3. زيت نباتي

 

تحتوي الزيوت النباتية مثل زيت فول الصويا والذرة والكانولا وزيت بذرة القطن على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة. 

أظهرت دراسة أن استهلاك هذه الدهون غير الصحية بشكل متكرر يمكن أن يخفض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ .

 

4. المكسرات

أظهرت دراسة أجريت على 31 امرأة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض أن الجوز واللوز يزيدان من مستويات الجلوبيولين المرتبط بالهرمونات بنسبة 12.5٪ و 16٪ على التوالي .

5. النعناع

النعناع لهما تأثير مباشر على هرمون التستوستيرون. أظهرت دراسة أن النساء اللائي يشربن شاي النعناع يوميًا كان لديهن انخفاض كبير في مستويات هرمون التستوستيرون  . 

وجدت دراسة أخرى أن شرب شاي النعناع كان له نفس التأثير.

6. بذور الكتان

على الرغم من أن بذور الكتان غنية بالفيتامينات والمعادن ، إلا أنها غنية بالقشور ، وهي مركبات نباتية ترتبط بهرمون التستوستيرون وتفرزها خارج الجسم .

7. جذور العرقسوس

يستخدم جذر عرق السوس في الطب الهندي القديم لعلاج بعض الأمراض. ومع ذلك ، فقد أظهرت دراسة أن 3.5 جرام من العرقسوس يوميًا يخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء بنسبة 32٪ .

مستويات هرمون التستوستيرون انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون مرض السكري مشاكل القلب السمنة

ترشيحاتنا

قعدت فيها أكتر من بيتي.. كيف وصفت فاتن حمامة علاقتها بالسينما؟ نوستالجيا

تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي| خاص

تركيا تنفي نقل منظومة إس-400 الصاروخية الروسية لقاعدة إنجرليك العسكرية

تربى في دار أيتام.. شاب يبحث عن أهله عبر شاشة صدى البلد ..فيديو

الرئيس السيسي يوجه بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية" لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة

ماذا أفعل حال عدم القدرة على سجود التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

إصابة أحمد خليل بـ كورونا في تصوير "إلا أنا " l خاص

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

خاص| شركة طيران مصرية جديدة "منخفضة التكلفة" تنطلق أبريل المقبل.. التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإعلان عن بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء|صور

شاهد... عراقة مهرجان القاهرة السينمائى تتجسد في بوسترات 42 دورة

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

فيديوجراف| البواب بيهددنا .. فتاة تستغيث من حارس العقار .. ما القصة؟

أنا عاطفية بزيادة ..رانيا يوسف: بناتي غيروا بداخلي مفاهيم خاطئة.. فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بشأن المعاشات

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ