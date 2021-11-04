7 أطعمة تسبب خلل الهرمونات.. تعرفي عليها

مخاطر صحية عديدة بسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون فى الدم الذى يرتبط ارتفاعه بالعديد من المخاطر الصحي مثل مرض السكري من النوع 2 ، ومشاكل القلب، والسمنة، ومتلازمة التمثيل الغذائي لذا، احترس من تلك الأطعمة التي تخفض مستويات هرمون التستوستيرون لديك.

إليك أبرز تلك الطعمة وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

1.الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة مثل الجبن والخضروات المعلبة والخبز والكعك والبسكويت مليئة بالدهون غير المشبعة التي تم ربطها بمرض السكري من النوع 2 والالتهابات وأمراض القلب.

وجدت دراسة أن تناول كميات كبيرة من الدهون المتحولة يمكن أن يخفض مستويات هرمون التستوستيرون.

2. منتجات الصويا



منتجات الصويا مثل حليب الصويا تسبب انخفاضًا في مستويات هرمون التستوستيرون بشكل كبير.

3. زيت نباتي

تحتوي الزيوت النباتية مثل زيت فول الصويا والذرة والكانولا وزيت بذرة القطن على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة.

أظهرت دراسة أن استهلاك هذه الدهون غير الصحية بشكل متكرر يمكن أن يخفض مستويات هرمون التستوستيرون بشكل ملحوظ .

4. المكسرات

أظهرت دراسة أجريت على 31 امرأة مصابة بمتلازمة تكيس المبايض أن الجوز واللوز يزيدان من مستويات الجلوبيولين المرتبط بالهرمونات بنسبة 12.5٪ و 16٪ على التوالي .

5. النعناع

النعناع لهما تأثير مباشر على هرمون التستوستيرون. أظهرت دراسة أن النساء اللائي يشربن شاي النعناع يوميًا كان لديهن انخفاض كبير في مستويات هرمون التستوستيرون .

وجدت دراسة أخرى أن شرب شاي النعناع كان له نفس التأثير.

6. بذور الكتان

على الرغم من أن بذور الكتان غنية بالفيتامينات والمعادن ، إلا أنها غنية بالقشور ، وهي مركبات نباتية ترتبط بهرمون التستوستيرون وتفرزها خارج الجسم .

7. جذور العرقسوس

يستخدم جذر عرق السوس في الطب الهندي القديم لعلاج بعض الأمراض. ومع ذلك ، فقد أظهرت دراسة أن 3.5 جرام من العرقسوس يوميًا يخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء بنسبة 32٪ .