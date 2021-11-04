خبير استراتيجيات النقل : أزمة كورونا سبب ارتفاع الأسعار عالميًا ..فيديو

قال الدكتور أحمد الشامي خبير استراتيجيات النقل ودراسات الجدوى، إن أزمة كورونا السبب الرئيسي في إرتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وأضاف أحمد الشامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن التجارة العالمية تكبدت خسائر كبيرة بسبب أزمة السفينة قناة السويس الماضية.

وتابع أحمد الشامي، أن برميل البترول في الأزمة العالمية عام 2008 كان بـ 138 دولار .

الصين الأول في انتاج الفحم

وأشارخبير استراتيجيات النقل ودراسات الجدوى، إلى أن الصين الأولى في انتاج الفحم ومع ذلك تستورد 50% منه.