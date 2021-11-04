الإرشاد الزراعي: تدريب المزارعين على تحويل قش الأرز لـ سماد وأعلاف.. فيديو

قال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات مستمرة من أجل حسن التصرف في قش الأرز وتوعية المزارع المصري بأهمية الحفاظ على البيئة والاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه.



وأضاف علاء عزوز في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "لدينا استراتيجية تتسق مع رؤية مصر 2030 لاستفادة من المخلفات الزراعية، والمخلفات الزراعية تعتبر كنز كبير علينا الاستفادة منه وعدم إهداره ".



وتابع علاء عزوز: "تم تدريب المزارعين على تحويل قش الأرز إلى سماد عضوي للمزارع بما يحقق قيمة اقتصادية للفلاح ويوفر جزء من الأسمدة التي يستخدمها في الزراعة".

وأكمل علاء عزوز: "تم تدريب المزارعين على تحويل قش الأرز إلي أعلاف غير تقليدية يستفيد منها".

ولفت علاء عزوز: "الدولة المصرية أنشأت مصنع ضخم يستخدم 250 ألف طن قش أرز لتصنيع الأخشاب في مصر".