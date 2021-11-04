بمقابل 500 دينار.. قرار كويتي عاجل بشأن العمالة الوافدة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية ، اجتماعه يوم الخميس الموافق 4/11/2021 برئاسة الدكتور عبد الله السلمان وزير التجارة والصناعة. حيث تمت مناقشة التعديلات المقترحة على قرار تجديد أذونات العمل للعمالة الوافدة التي بلغت سن الستين عاما من حملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية؛ أشار السلمان إلى أن مجلس الإدارة أصدر قراره بالسماح بتجديد اذونات العمل للعمالة المذكورة مقابل رسم قدره 500 دينار بالإضافة إلى الالتزام بالتأمين الصحي الشامل.

وأضاف السلمان أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بشأن عدم تسجيل أبناء من تجاوز الستين من العمالة الخاضعة لأحكام هذا القرار بالمدارس الحكومية فضلًا عن اشتراط عدم وجود قيد أمني على تلك العمالة حتى يسمح لهم بالتجديد.

كما أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإصدار القرار وسوف يتم استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذا القرار نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك الفئات، حيث ستعفى تلك الفئات من رسم التجديد الذي قرره مجلس إدارة الهيئة وسيقتصر التجديد لها على رسوم إصدار إذن العمل العادية.

وجاءت الفئات المستثناة على النحو التالي:

1- أبناء الكويتيات وأزواجهن.

2 - حملة الجنسية الفلسطينية.

3- مواليد دولة الكويت.