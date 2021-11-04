الكويت.. الكشف عن نوايا الحكومة في حال تحقيق صفر إصابات كورونا

كشفت مصادر كويتية مطلعة، اليوم الخميس، أن الحكومة ممثلة في الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة وضعت أمامها تحديا يتمثل في تحقيق صفر إصابات بجائحة كورونا خلال الفترة القليلة القادمة.

ويأتي ذلك بعدما نجحت البلاد في تحقيق صفر وفيات وتخفيض أعداد الإصابات ووصلت نسبة إشغال أجنحة كوفيد والعناية المركزة في المستشفيات إلى أدنى مستوى.

وأكدت المصادر، في تصريح خاص لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن تحقيق صفر إصابات لن يستتبعه وقف وإغلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الجائحة، والتي ستستمر في تقديم اللقاح لكل من لم يحصل عليه، وأيضا تغطية فئة الأطفال بين 5 و11 عاما فضلا عن الجرعة التنشيطية.

وأشادت المصادر بجهود وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، التي وصفتها بأنها إيجابية ومخلصة ومتواصلة وحققت نتائج طيبة بفضل الله، وبفضل هذه الجهود المدعومة باستمرارية عطاءات الكوادر الطبية والمساندة، لافتة إلى أن الحكومة تدعم استمرار وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.

وجددت المصادر التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية في الأماكن المغلقة حفاظا على الصحة العامة وصحة الأفراد.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس، الأربعاء، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412752 حالة.

وقالت الصحة الكويتية إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 2462 حالات.