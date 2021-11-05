ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبنة الشيدر؟

يمثل فقدان الوزن تحديًا كبيرًا دون الحاجة إلى التخلي عن الجبن الجيد وقد يكون الجبن الأصفر والدايت

على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية نظرًا لمحتواه من الدهون ، إلا أن هناك أنواع من جبن يوفر أيضًا فوائد غذائية جيدة. إذا تم استخدامها بشكل مقتصد يمكن أن تكون جبنة الشيدر جزءًا فعالًا ولذيذًا من أي خطة لإنقاص الوزن.

حيث يحتوي يحتوي الشيدر على صفر كربوهيدرات. هذا يعني أنه لا يحتوي أيضًا على ألياف وقليل من السكر أو لا يحتوي على سكر.

الفوائد الصحية



على الرغم من أن معظم الناس قد يربطون جبن الشيدر بمجموعة من الأطعمة المريحة ، إلا أنه يحتوي في الواقع على عدد لا بأس به من الفوائد الغذائية الملحوظة.

يبني عظام صحية

بفضل محتواه الكبير من الكالسيوم ، يمكن أن يساهم الجبن في الحفاظ على صحة العظام. إن الحصول على كمية كافية من الكالسيوم أمر بالغ الأهمية للوقاية من هشاشة العظام ، والتنكس الضار لكثافة العظام.

يبني العضلات

يؤدي البروتين مجموعة متنوعة من الوظائف في الجسم ، يعتبر الشيدر مصدرًا رائعًا لهذه المغذيات الكبيرة. لا يساعد البروتين في بناء العضلات فحسب ، بل إنه ضروري أيضًا لإنتاج الإنزيمات ، وإعطاء بنية للخلايا ، والحفاظ على توازن السوائل ، وأكثر من ذلك بكثير.

كثيفة السعرات الحرارية

لا أحد يستطيع أن يتهم الجبن الشيدر بأنه مليء بالسعرات الحرارية الفارغة! هذا الجبن كثيف السعرات الحرارية ، مما يزيد من عامل الشبع.

قد يساعد في إنقاص الوزن

على الرغم مما قد تكون سمعته عن الجبن الذي يتسبب في زيادة الوزن ، إلا أن هناك ظاهرة تُعرف بمفارقة الألبان كاملة الدسم والتي تقلب هذا الاعتقاد رأسًا على عقب. تشير الأبحاث الآن إلى أن إزالة الدهون من منتجات الألبان قد يزيد من احتمالية تسببها في زيادة الوزن ، مما يجعل الدهن الكامل الخيار الأفضل لإدارة الوزن.