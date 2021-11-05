طريقة عمل قرنبيط بالبشاميل واللحمة المفرومة في الفرن

يعد القرنبيط من الأطعمة المحببة لدي الكثير ولكن تحتار كل ربة منزل في طرق تقديم الأكلات بطرق مختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل واللحمة المفرومة

مقادير قرنبيط باللحمة المفرومة والبشاميل في الفرن



قرنبيط

لحمة مفرومة

دقيق

زبدة

طماطم

بصل

ثوم

كمون

لبن

مكعب مرقة

روزماري

جبنة موتزاريلا

ملح- فلفل أسود



طريقة تحضير قرنبيط باللحمة المفرومة والبشاميل في الفرن

* اسلقي القرنبيط في ماء مغلي على النار به كمون

* شوحى البصل والثوم المفرومين فى زيت زيتون على النار

* أضيفى اللحمة المفرومة وقلبي جيداً

* أضيفى الملح والفلفل الأسود والروزماري وعصيرالطماطم

للبشاميل

* أضيفي مكعب مرقة للزبدة على النار

* أضيفي دقيق بنفس كمية الزبدة

* أضيفي اللبن البارد

* ضعي في صينية نصف كمية القرنبيط ثم نصف كمية اللحمة المعصجة ثم نصف كمية البشاميل

* أضيفى المتبقي من القرنبيط ثم المتبقي من اللحمة المعصجة ثم المتبقي من البشاميل

* أضيفى على الوجه الجبنة الموزاريلا

* أدخلي الصينية الفرن حتى النضج