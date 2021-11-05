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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العقبي: نتيجة القمة بين الأهلي والزمالك ليست مؤثرة .. ورحيل أسامة نبيه خطأ

هاني العقبي نجم الاهلي
هاني العقبي نجم الاهلي السابق

قال هاني العقبي، نجم الأهلي السابق، إن مباراة القمة 123 يجب أن تخرج بصورة تليق باسم الناديين والكرة المصرية.

وأضاف هاني العقبي ، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، مباراة اليوم تأتي في بداية الدوري الممتاز، مما يعني أنها لن تكون سببا في حسم اللقب ولذلك يجب أن تكون هادئة من جانب لاعبي الفريقين.

وتابع :" نتيجة مباراة اليوم بين الأهلي و الزمالك  لن تؤثر على مشوار الفريقين ببطولة الدوري العام، ولكن هناك أزمة كبيرة في الزمالك وهو ضعف دكة البدلاء، فمستوى البديل ليس بنفس مستوى اللاعب الأساسي، والزمالك سيعاني بسبب ذلك، كما أن رحيل أسامة نبيه سيؤثر على مسيرة الزمالك خلال الفترة القادمة".

ويلتقي الأهلي و الزمالك في الثامنة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع ان يكون تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : محمد الشناوي. 

الدفاع : أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وبيرسي تاو.

الهجوم: محمد شريف.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي.
الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.
الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويسعي النادي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري لطمأنة الجمهور واستعاده درع الدوري الذي حققه الزمالك الموسم الماضي.

بينما يحاول الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط دفاعا عن لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي علي حساب غريمه الأهلي

موسيماني ضد كارتيرون 

والتقيا المدربان للمرة الأولي في عام 2015 حينما كان كارتيرون  مديرا فنيا لفريق مازيمبي الكونغولى وموسيماني مديرا فنيا لفريق صن داونز الجنوب إفريقي.

نجح كارتيرون في تحقيق الفوز على موسيماني في ذهاب دور الـ32 بنتيجة 3-1 اما في لقاء العودة فاز الجنوب افريقي بنتيجة هدف دون رد ولكنه غادر البطولة التى نجح بعد ذلك مازيمبي في التتويج بلقبها .


المواجهة الثالثة كانت في نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا وحقق الأهلي الفوز علي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف.


وفي بطولة الدورى المصري تقابل الأهلي والزمالك تحت نفس القيادة الفنية الموسم الماضي وحقق الأحمر الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادلا إيجابيا في الدور الثاني.

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