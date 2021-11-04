صدى البلد ينشر تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بقمة الدوري

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم بإستاد السلام استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة من مساء غد بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري.

وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبيه تحدث فيها عن أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد لعبور تلك العقبة التي تحظي بشغف جماهيري كبير كعادتها كون أحد أقوي وأقدم ديربيات العالم ، وتحدث المدير الفني مع شرح لبعض نقاط الزمالك طبقاً للتقرير الذي تلقاه من محللي الأداء حيث قال إن الزمالك يعتمد بصورة كبيرة علي شيئين مهمين وهو التحول السريع من الدفاع لمناطق الهجوم عبر خط وسط قوي بدنيا وفنياً ثم ثلاثي يمتاز بالمهارة والسرعة والذكاء وهم أشرف بن شرقي واوباما واحمد سيد زيزو بجانب مهاجم قوي ويجيد التحرك داخل منطقة المرمي.

وحذر موسيماني لاعبيه من ضرورة غلق المساحات خاصة علي الجانب الأيمن والأيسر أكرم توفيق وعلي معلول لذا فان الاتجاه الأقرب لدى موسيماني هو العودة للطريقة القديمة مع تواجد ثلاثي في منطقة وسط الملعب هم ديانج وحمدي فنحي وعمرو السولية .

وأستقر المدير الفني علي القوام الرئيسي من التشكيل الذي سيخوض به المباراة وهم محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وبيرسي تاو ومحمد شريف.