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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجآت كتير.. تامر عاشور يشوق جمهوره لألبومه الجديد

صدى البلد

شوق الفنان تامر عاشور جمهوره بألبوم جديد قريبا، وشارك متابعيه صوره تشويقية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الحمد لله امبارح انتهيت من تسجيل جميع اغاني البومي الجديد ومرحله صغيره ويبقى جاهز لكل جمهوري الغالي وفي مفاجآت كتيييييير دعواتكم”.
 

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عمرو الشاذلي يكشف لـ صدى البلد كواليس تعاونه مع تامر عاشور

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شاهد .. أغنية الله أعلم بصوت تامر عاشور

يذكر أن الفنان تامر عاشور قد حل مؤخراً ضيفا على برنامج الحكاية ، الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر ، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا بعد تصريحاته خلال البرنامج .

 

وفى هذا التقرير ننشر أبرز تصريحات الفنان تامر عاشور في السطور التالية : 

1- أعمل على اختيار أغاني الحزن والدراما، مؤكدا أن أغنية “كلموها عني” كلامها جديد ووصل إحساسها بشكل جيد إلى الجمهور.

2- لا أقوم بالتلحين في ألبومي سوى أغنية واحدة فقط .

3- أقوم بالتلحين لعدد من المطربين الآخرين، و لحنت أغنية “الله أعلم” للفنان فضل شاكر.

4- أنا بحب أداء الفنان عمرو دياب ، والسبب هو اختيار الكلمات وهو يعلم ما يحتاجه الجمهور.

5- أغنية “هتعدي”، قمت بأدائها منذ 12 عاما،  بينما اغنية “ذكريات كدابة” منذ 16 عاما، وعلى الرغم من المدة الطويلة لتلك الأغاني إلا أنني أعتبرها من أنجح الأغاني التي أديتها ومستمرة حتى الآن. 

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