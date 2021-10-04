عمرو الشاذلي يكشف لـ صدى البلد كواليس تعاونه مع تامر عاشور

عبّر الملحن عمرو الشاذلي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان تامر عاشور في البومه المقبل.

وقال عمرو الشاذلي، في تصريح لـ صدى البلد: “ سعد جداً بالتعاون مع الفنان تامر عاشور، ومتحمس جداً لطرح الاغاني التي تجمعني به لأنها مختلفة ومميزة، واتمنى ان تنال اعجاب الجمهور كما ان العمل مع تامر عاشور ممتع جدا فهو فنان حقيقي ويحب عمله جداً”.

وتابع عمرو الشاذلي، قائلاً: “ اتعاون مع عدد اخر من النجوم خلال الفترة المقبلة من بينهم الفنان تامر حسني، ورامي جمال”.

يذكر أن الفنان تامر عاشور قد حل مؤخراً ضيفا على برنامج الحكاية ، الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر ، والذى أصبح حديث السوشيال ميديا بعد تصريحاته خلال البرنامج .

وفى هذا التقرير ننشر أبرز تصريحات الفنان تامر عاشور في السطور التالية :

1- أعمل على اختيار أغاني الحزن والدراما، مؤكدا أن أغنية “كلموها عني” كلامها جديد ووصل إحساسها بشكل جيد إلى الجمهور.

2- لا أقوم بالتلحين في ألبومي سوى أغنية واحدة فقط .

3- أقوم بالتلحين لعدد من المطربين الآخرين، و لحنت أغنية “الله أعلم” للفنان فضل شاكر.

4- أنا بحب أداء الفنان عمرو دياب ، والسبب هو اختيار الكلمات وهو يعلم ما يحتاجه الجمهور.

5- أغنية “هتعدي”، قمت بأدائها منذ 12 عاما، بينما اغنية “ذكريات كدابة” منذ 16 عاما، وعلى الرغم من المدة الطويلة لتلك الأغاني إلا أنني أعتبرها من أنجح الأغاني التي أديتها ومستمرة حتى الآن.