تأجيل انتخابات اتحاد الكرة الطائرة 15 يوما..تفاصيل

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة تأجيل الانتخابات لمدة 15 يوم حيث ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعه 19 نوفمبر 2021 بدلا من اليوم.

وقد التقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عصر الثلاثاء الماضي، وفدًا من المرشحين في انتخابات الاتحاد المصري لكرة الطائرة، والمقرر إقامتها يوم 5 نوفمبر المقبل.

وضم الوفد كلا من المهندس ياسر قمر، المرشح على منصب الرئيس في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم المرشح على منصب نائب الرئيس، وعمرو مخلوف المرشح على منصب أمين الصندوق، وكلا من عايدة إسماعيل واللواء خالد أبو المعاطي والدكتور وائل قنديل والعميد محمد فرج والدكتور يوسف حسن وحاتم شعلان المرشحين على منصب العضوية.

وحرص محمود الخطيب على الاستماع إلى رؤيتهم للاتحاد المصري للكرة الطائرة، والتعرف على تطلعاتهم للعبة وتطوير مسابقاتها خلال الفترة المقبلة.

جاء اللقاء في حضور رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. وسوف يقوم محمود الخطيب بعرض الرؤية التي تم شرحها على مجلس إدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب بشأن الترشيحات التي سيدعمها الأهلي في الانتخابات بما يخدم المصلحة العامة للعبة.