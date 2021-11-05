ولي عهد ابوظبي يزور الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 دبي.. صور

فى اطار الزيارات المكثفة لكبار المسئولين الاماراتيين..

استقبل الجناح المصرى المشارك بفعاليات معرض اكسبو 2020 دبى ، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى تفقد المعروضات ومحتويات الجناح والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الاثرية والشاشات التفاعلية .

ولي عهد ابو ظبي يزور الجناح المصرى بمعرض اكسبو 2020 دبى

وقد عبر سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي خلال جولته بالجناح عن اعجابه بالمعروضات الاثرية وفكرة الجناح والتى تجمع بين اصالة التاريخ المصرى والرؤية الجديدة للدولة المصرية .

ولي عهد ابو ظبي يزور الجناح المصرى بمعرض اكسبو 2020 دبى

كان في استقبال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي السفير/ اشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي .

ولي عهد ابو ظبي يزور الجناح المصرى بمعرض اكسبو 2020 دبى

وتأتى هذه الزيارة فى اطار الزيارات المكثفة التى قام بها عدد من كبار المسئولين بدولة الامارات العربية المتحدة للجناح المصرى باكسبو 2020 بدبى ، وهو الامر الذى يعكس عمق وخصوصية العلاقات المشتركة التى تربط قيادة وشعبا البلدين الشقيقين .