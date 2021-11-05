هل العلاج بالنحل مُجدٍ.. اكتشف المفاجأة بعالجته لهذه الأمراض.. احذر من آثاره الجانبية

العلاج بالنحل هو نوع من العلاج البديل الذي يستخدم المنتجات التي تأتي مباشرة من نحل العسل، يتم استخدامه لعلاج الأمراض وأعراضها وكذلك آلام الإصابات الحادة والمزمنة، تشمل الأمراض التي يمكن أن تعالجها المعالجة النقطية ما يلي:

-تصلب متعدد التهاب المفاصل

-الالتهابات

-الحزام الناري

كما تشمل الإصابات التي يمكن لـ العلاج بالنحل المعالجة ما يلي: الجروح الم الحروق التهاب الأوتار قد تكون منتجات نحل العسل أثناء العلاج بالعلاج: تطبق موضعيا تؤخذ عن طريق الفم حقنها مباشرة في الدم تم استخدام العلاج بالنحل منذ آلاف السنين، يمكن إرجاعها إلى مصر القديمة والصين، استخدم الإغريق والرومان منتجات النحل للأغراض الطبية أيضًا ، حيث تم استخدام سم النحل لعلاج آلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل.

سم النحل والعسل ومنتجات أخرى يمكن أن يشمل العلاج باستخدام Apitherapy استخدام جميع المنتجات التي تم إنشاؤها بشكل طبيعي من نحل العسل، هذا يشمل:

-سم النحل

تفرز عاملات النحل سم النحل، يمكن توصيله مباشرة من لدغة نحلة، يمكن إعطاء لدغة النحل للجلد من خلال شبكة دقيقة من الفولاذ المقاوم للصدأ، هذا يسمح للسم بالدخول إلى الجلد ، ولكنه يمنع اللسعة من الالتصاق بالجلد ، مما قد يقتل النحلة.

-عسل

ينتج النحل هذه المادة الحلوة، يمكن أيضًا حصادها.



-لقاح

هذه هي المادة التناسلية الذكرية التي يجمعها النحل من النباتات، يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

-غذاء ملكات النحل

تتغذى ملكة النحل على هذا الطعام المخصب بالإنزيم، يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات المفيدة.

-دنج

هذا مزيج من شمع العسل وراتنجات الأشجار والعسل والإنزيمات التي يصنعها النحل لحماية الخلية من التهديدات الخارجية ، مثل البكتيريا أو الفيروسات. نتيجة لذلك ، يحتوي على خصائص قوية مضادة للفيروسات ، ومضادة للفطريات ، ومضادة للالتهابات ، ومضادة للبكتيريا.

-شمع العسل

ينتج نحل العسل شمع العسل لبناء خليته وتخزين العسل وحبوب اللقاح، يشيع استخدامه في مستحضرات التجميل.

يمكن أن يساعدك العثور على منتجات نقية ، وفي بعض الحالات ، طازجة قدر الإمكان ، في الحصول على أفضل النتائج الممكنة من العلاج، تناول فيتامين يحتوي فقط على جزء صغير من غذاء ملكات النحل ، على سبيل المثال ، لن يكون بنفس فعالية تناول جرعة أكبر من منتج نحل العسل، من الجدير بالذكر أيضًا أن العسل المحلي يمكن أن يكون مفيدًا للغاية في محاربة الحساسية.



فوائد واستخدامات العلاج بالنحل

يمكن استخدام العلاج بالنحل لعلاج عدد من الحالات المختلفة:

-تخفيف آلام التهاب المفاصل

يستخدم العلاج بالنحل (BVT) منذ اليونان القديمة للمساعدة في تخفيف الألم من التهاب المفاصل الروماتويدي، هذا بسبب آثاره المضادة للالتهابات وتسكين الآلام، وجدت الأبحاث أن العلاج بالتهاب المهبل البكتيري يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التورم والألم والتصلب لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، حتى أن إحدى الدراسات وجدت أنه يمكن أن يقلل من الحاجة إلى استخدام الأدوية التقليدية ، وأنه يقلل في الوقت نفسه من خطر الانتكاس.

-التئام الجروح

لطالما استخدم العسل موضعياً لعلاج الجروح بما في ذلك الجروح المفتوحة والحروق بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات وتسكين الآلام، بحث اليوم يدعم هذا الأمر. وجدت مراجعة عام 2008 أن الضمادات الطبية التي تحتوي على العسل كانت فعالة في المساعدة على التئام الجروح مع تقليل مخاطر العدوى.

يساعد في الحساسية

يمكن لعسل الزهور البرية المحلي ، كما اتضح ، أن يساعد في علاج الحساسية بعدة طرق، كما يمكن للعسل أن يهدئ التهاب الحلق الناجم عن الحساسية ويكون بمثابة مثبط طبيعي للسعال، وذلك لأن عسل الزهور البرية المحلي يمكن أن يحتوي أيضًا على كميات ضئيلة من حبوب لقاح الزهور ، وهي مادة معروفة للحساسية. يمكن أن يؤدي استهلاك العسل المحلي إلى إدخال هذه المادة المسببة للحساسية إلى الجسم ببطء ، مما قد يؤدي إلى بناء مناعة ضده.



علاج الأمراض المناعية والعصبية

علاج الأمراض المناعية والعصبية يمكن استخدام BVT كعلاج مكمل للأمراض المرتبطة بجهاز المناعة والجهاز العصبي ، بما في ذلك:

مرض الشلل الرعاش

تصلب متعدد

مرض الزهايمر

الذئبة

في حين أن سم النحل لا ينبغي أن يكون الطريقة الأولى أو الوحيدة لعلاج هذه الحالات ، وجدت الأبحاث أدلة على أن سم النحل كان قادرًا على تعزيز جهاز المناعة وتقليل بعض أعراض هذه الحالات في الجسم - جزئيًا بفضل سم النحل المضاد للسموم. آثار التهابية. من المهم ملاحظة أن هذا البحث يشير أيضًا إلى أن سم النحل يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين. يمكن أن يسبب سم النحل آثارًا جانبية لكثير من الأشخاص ، حتى لو لم يكن لديهم حساسية، يجب النظر في العلاج بعناية.

-تنظيم وظيفة الغدة الدرقية

تم العثور على BVT للمساعدة في تنظيم وظيفة الغدة الدرقية لدى النساء المصابات بفرط نشاط الغدة الدرقية. ومع ذلك ، فإن البحث في BVT كعلاج للغدة الدرقية صغير جدًا حاليًا ، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات.

-تقليل التهاب اللثة والبلاك

يمكن أن يكون للعلاج بالنحل عدد من الفوائد الصحية، يمكن أن يقلل التهاب اللثة والبلاك عند إضافته إلى غسول الفم، وجدت الأبحاث أن غسول الفم المحتوي على البروبوليس قد يكون قادرًا على الحماية بشكل طبيعي من أمراض الفم، قد يساعد البروبوليس في التئام القروح ومنعها أيضًا، بمثابة متعدد الفيتامينات.

هل هناك أي آثار جانبية أو مخاطر محتملة؟

الطرق المختلفة للعلاج بالنحل تحمل مخاطر مختلفة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه منتجات النحل ، يمكن أن تكون جميع طرق العلاج بالنحل خطيرة.

يمكن أن يؤدي سم النحل إلى استجابة الهيستامين، يمكن أن يسبب هذا أي شيء من تهيج مثل الجلد المتورم والاحمرار إلى تفاعلات الحساسية الشديدة التي يمكن أن تهدد الحياة، يمكن أن يكون اختبار BVT مؤلمًا حتى إذا لم تكن لديك حساسية شديدة من النحل ، فقد يؤدي ذلك إلى تعرضك لآثار جانبية سلبية. وتشمل هذه:

صداع الراس

سعال

تقلصات الرحم

تلون الصلبة أو بياض العين

اليرقان أو اصفرار الجلد

ألم شديد في الجسم

ضعف عضلي

المصدر: healthline.