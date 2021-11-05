من ركلة جزاء.. علي معلول يعزز تقدم الأهلي بهدف ثان في مرمى الزمالك

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في شباك الزمالك، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وحصل علي معلول على ركلة جزاء بعد عرقلته من حمزة المثلوثي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وتصدى معلول للكرة وسددها في مرمى محمد أبو جبل وأسكنها الشباك في الدقيقة 20.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: احمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : عمر السعيد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.