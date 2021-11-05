أردوغان يبحث مع الدبيبة آخر المستجدات في ليبيا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة.

ووصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة إلى إسطنبول، اليوم الجمعة، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

تناول اللقاء "آخر المستجدات في ليبيا"، حسب بيان مقتضب نشرته الحكومة الليبية على حسابها بموقع "فيسبوك".

يأتي ذلك بعدما أشارت تقارير محلية إلى أن الدبيبة ينوي إعلان ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأيام المقبلة وتكليف نائبه رمضان بوجناح بتصريف الأعمال.

الحديث عن ترشح الدبيبة، تزامن مع قيام المفوضية العليا للانتخابات بحذف شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد دقائق من نشرها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاءت الخطوة بعد تداول تقرير منسوب إلى جهاز المخابرات الليبية تحت بند "سري وعاجل"، ذكر فيه أن "الدبيبة كشف في اجتماع عقده مؤخرا في مدينة مصراتة وحضره عدد من الأعيان وقادة التشكيلات المسلحة نيته الترشح إلى الانتخابات".