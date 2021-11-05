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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مشروعات قوية مطروحة في العاصمة الإدارية حازت إعجاب المواطنين

علاء صليب، الخبير
علاء صليب، الخبير العقاري

قال المهندس علاء صليب الخبير العقاري، إنه لا يجب شراء العقار عن  طريق التليفون أو الإعلان فقط.


وأضاف المهندس علاء صليب، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، تقديم الإعلامية "منال السعيد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد2": "60% من الذين قاموا بالشراء في العاصمة الإدارية الجديدة لم يرون العاصمة الإدارية على أرض الواقع".

وأشار إلى هناك مشروعات قوية مطروحة في العاصمة الإدارية وحازت على إعجاب وإقبال المواطنين.


وأوضح أن خدمة ما بعد البيع تقتضي المتابعة مع العميل أولا بأولا، مضيفا أن الخدمات وصلت إلى المدن الجديدة في وقت قياسي، وأصبح المواطن يستلم العقار حاليا كامل الخدمات.

خبير عقاري يكشف مزايا الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

 

قال المهندس علاء صليب الخبير العقاري، أن الاستثمار في العاصمة الادراية افضل على الاطلاق لأنه ملاذ آمن؛ مشيرا إلى أن الدولة مهتمة بالمشروعات وموجودة على أرض الواقع.


وأضاف علاء مع الإعلامية منال سعيد خلال برنامجها «البوصلة» المذاع على فضائية «صدى البلد2»: « ان المشروعات الموازية للعاصمة الإدارية بأسعار أعلى من الوحدات في العاصمة»، موضحا أنه لا خوف من انخفاض أسعار الوحدات السكنية.


واشار ان العاصمة الادارية تتميز بالتخطيط والتنظيم وتخدم أكثر من محافظة وعليها إقبال كبير.

 

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