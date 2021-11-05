البوصلة يعرض احتفال إمباير ستيت بشراكتها مع سي بي آر إيه.. فيديو

عرضت الإعلامية منال سعيد خلال برنامجها «البوصلة»، المذاع على فضائية «صدى البلد2»، تقريرا مصورا عن احتفالية إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني بشراكتها مع شركة CBRE العالمية، لتقديم الاستشارات الخاصة بإدارة المرافق والمباني بمشروع آلسنترو بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، أن التعاقد مع شركة CBRE العالمية يعد إضافة قوية لمشروع "آلسنترو".

وأشار إلى أن التعاقد يأتي ضمن إستراتيجية الشركة لاختيار شركاء النجاح بدقة في مشروعها.

وأردف أن شركة CBRE هي الشركة الأولى المصنفة عالميا في مجال الخدمات وإدارة المرافق العقارية.