كل سنة وانا أحلي حاجة في حياتك.. هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد زوجها

حرصت الفنانة هنا الزاهد علي الاحتفال بعيد ميلاد زوجها ،عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام ».

ونشرت هنا الزاهد فيديو يجمع القطات الرمانسية السعيدة مع زوجها احمد فهمي وعلقت قائلة: كل سنة وانا أحلى حاجة في حياتك .

وشاركت هنا الزاهد في دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد.



أحدث أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "الغسالة"، وشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة ،بالإضافة إلى محمد سلّام، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

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