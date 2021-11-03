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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع سمير غانم.. هنا الزاهد تستعيد ذكريات وقوفها على المسرح وهي طفلة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

استعادت الفنانة هنا الزاهد ذكرياتها وهي طفلة على خشبة المسرح خلال مشاركتها في مسرحية "خلوصي حارس خصوصي" مع النجم الراحل سمير غانم وطلعت زكريا وميمي جمال.


ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو من أحداث المسرحية وعلقت "اتبسط جدا لما شوفت الاعلان القديم ده من مسرحية " خلوصي حارس خصوصي" مع العظيم سمير غانم و حبيبي طلعت زكريا ♥️الفاتحة على روحهم 🤲🏻"


يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي كان مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، ونرمين الفقي، وحجاج عبدالعظيم، وبيومي فؤاد، وأحمد عبدالله محمود، وخالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

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https://www.instagram.com/tv/CVymuaXKmZC/?utm_medium=copy_link

الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو طلعت زكريا سمير غانم مسرحية خلوصي حارس خصوصي

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