أستاذ إعلام دولي: المستخدمون سيعيشون قصصا من الحب والنجاحات مع ميتا فيرس|فيديو

قال الدكتور فتحي شمس الدين ، أستاذ إعلام دولي ، إن تقنية " الميتا فيرس " تعني أنه سيكون هناك عالم فيما وراء الكون ، وهو يعتمد على تكنولوجيا الواقع الافتراضي ، متابعا : " المستقبل اللي جاي هيبقي مش شبكة تواصل بس هتبقي شبكة لتقديم العالم الافتراضي ".

وأضاف الدكتور فتحي شمس الدين ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح البلد "، والمذاع على فضائية " صدى البلد "، ويرأس تحريره الكاتب " أحمد حمدي"، أن الواقع الافتراضي سيكون له أدواته الخاصة به، والتي ستكون نظارة وسماعة وقفازات للمس ، وبعض الأدوات التي سيتم تركيبها في الرجل .

وأشار شمس الدين، إلى أن الواقع الافتراضي سيكون له أدوات خاصة بالشم ، مسترسلا :" الفترة الجاية هيحصل حالة من الانغماس الكامل .. وده هيأثر على بعض الشخصيات بطريقة سلبية ".

وأردف : سلبيات العالم الافتراضي هتكون كبيرة ، وهتوصل لأن بعض الشخصيات مش هتعرف تفرق بين الواقع والخيال .

وحذر أن هناك بعض الأشخاص من الممكن أن تعيش قصة نجاحات ، وحب ، وفشل ، مما سيؤثر على نفسية المستخدمين .