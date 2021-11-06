في حالة العقم.. خالد حافظ: لابد من فحص الرجل مرتين للتأكد من انعدام الحيوانات المنوية.. فيديو

قال الدكتور خالد حافظ ، استشاري جراحة الذكورة والعقم ، إن مفهوم انعدام الحيوانات المنوية يقصد به عدم وجود أية حيوانات منوية في تحليل السائل المنوي ، منوها أنه ولابد من إجراء تحليلين على الأقل للتأكد من انعدام الحيوانات المنوية .

وأضاف الدكتور خالد حافظ ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أنه أحيانا تكون هناك مشكلة هي تحليل العينة الأولى ، ولذلك يفضل إجراء التحليل مرة أخرى للتأكد من صحة التحليل .

وتابع استشاري جراحة الذكورة أن الشخص الذي يعاني من ضعف الرغبة الجنسية يكون ناتج عن مشكلة نفسية أو خلل في الهرمونات، بالإضافة إلى التوتر والقلق، منوهاً أن ضعف الانتصاب يعني عدم وجود انتصاب كافي لإقامة علاقة مُرضية بين الطرفين.

وأكمل خالد حافظ أن هناك أسباب عديدة لحدوث ضعف الانتصاب، منها 20% بسبب أشكال نفسية، و80% تكون أسباب عضوية مُزمنة، مثل : السكر، ارتفاع الضغط، أمراض القلب، الدهون الثلاثية، الخلل الهرموني.