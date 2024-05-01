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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جورجيا.. المتظاهرون يحاولون كسر بوابات البرلمان| فيديو

صدى البلد

وثق مقطع فيديو متداول، المتظاهرون في المسيرة المناهضة للشفافية بجورجيا، وهم يحاولون إتلاف البوابات الحديدية للبرلمان الجورجي، وذلك بعد مغادرة وحدات الشرطة.

وشهدت العاصمة الجورجية تبيليسي احتجاجات حاشدة؛ بعدما أقر برلمان البلاد، في 7 مارس 2023، مشروع قانون الوكلاء الأجانب في قراءة أولى. 

واستخدمت قوى الأمن الجورجية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه؛ لتفريق احتجاج كبير ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي يقول المتظاهرون إنه مستوحى من روسيا.

وأدى القانون إلى اندلاع احتجاجات لعدة ليال الشهر الماضي، لكن العنف تصاعد ليل الثلاثاء، حيث قامت شرطة مكافحة الشغب بضرب المتظاهرين واحتجاز 63 شخصًا على الأقل، وفقًا لوزارة الداخلية.

وتجمع المتظاهرون مساء الثلاثاء بعد أن أقر البرلمان قانون "العملاء الأجانب"، على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي والمعارضة من أنه يحاكي حملة بوتين على المعارضة.

وبينما عاد الهدوء إلى وسط المدينة اليوم الأربعاء، تعطلت جلسة البرلمان التي تناقش مشروع القانون بسبب شجار جماعي بين عشرات النواب.

جورجيا البوابات الحديدية للبرلمان الجورجي المتظاهرين احتجاجات حاشدة

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