استشاري أمراض جلدية يكشف أسباب سقوط الشعر وعلاجها| فيديو

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن نقص الفيتامينات أحد أهم الأسباب الرئيسية لسقوط الشعر، معقبا: "جميع الأشخاص الذى تهمل تناول طبق السلطة الخضراء، ولا تشرب كميات وفيرة من المياه، ستعاني من سقوط الشعر على الفور".

وأضاف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، خلال استضافته فى برنامج "صباح الورد" عبر فضائية "تن"، أن الفيتامينات والمعادن من العناصر الأساسية لنمو الشعر، فعندما يوجد شكوى من تساقط الشعر يوجد هناك كبسولات في السوق تخص علاج الشعر، ناصحا أنه يجب أن يأخذ المريض علاج تساقط الشعر فى وسط الطعام، وليس على معدة فارغة.

وأشار هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن جلد جسم الانسان لديه خاصية الدفاع عن نفسه من أى خطر خارجى، فيقوم بالدفاع عن نفسه عند احتكاك الجلد بالحذاء الضيق الذى يرتديه الانسان، وأضاف أن الكالو عبارة عن كتل من الجلد يحمى الأنسجة الداخلية من أى خطر خارجى.

وأكد هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، أن هناك علاج يسمى "مس" لعلاج الكالو، يقوم باستخدامه الشخص المصاب يوميا، ومن هنا تنشف تلك الاصابة نهائيا وتختفى، مشيرا إلى أنه يجب على كل انشان أن يرتدي حذاء واسع لكي لا يواجه الكالو نهائيا.

وأوضح هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، أنه لا يجب على مريض الأرتكارية ألا يتناول جميع الحوادق أو المخلالات، كما أنه يتبعد عن جميع أكل البحر، مثل : الأسماك والجمبرى.

وأضاف أن هناك العديد من الأطعمة الأخرى التى تساعد على الاصابة وزيادة الأرتكارية، مثل: البيض والشيكولاته والايس كريم والجاتوه بالشيكولاته.