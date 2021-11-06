حكم تعلم السحر والقراءة فيه بغرض العلم.. محمد أبو بكر يوضح

قال الشيخ محمد أبو بكر إن تعلم السحر والقراءة فيه يعتبر كفر، وذلك استناداً لسورة البقرة، فقال تعالى " وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَٰنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ ۚ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِۦ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍۢ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم.

وأضاف أبو بكر خلال برنامج "إني قريب" المذاع على قناة النهار، أن الله هو وحده القادر على كل شيء، وتعلم السحر ليس له منفعة في الدنيا ولا في الآخرة، ومن يمارس السحر هو رجل باع دينه ويعيش في ضنك، كما يعتبر السحر كبيرة من الكبائر.

وأكد أبو بكر أن قراءة الكف والكوتشينة حرام، كذلك فتح المصحف والمندل، ويعتبر ذلك شرك واستهانة بآيات الله، لأنه فيه استعانة بالجن، ومن يستعن بالجن كافر.