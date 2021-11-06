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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا نورلى السما.. ظهور نادر لـ جميلة السينما المصرية بعد ارتدائها الحجاب|نوستالجيا

مها صبرى
مها صبرى

لقبت بجميلة السينما المصرية، ولدت فى حى باب الشعرية عام 1932 ، وتزوجت فى سن صغير وأنجبت 3 من الأبناء ذاعت صيتها بعد أدائها أغنية "ما تزوقينى يا ماما"، التى لا يخلو منها أى فرح ولقبوها البسطاء "سيدة أغانى الأفراح  " بدأت مشاورها الفنى مع الفنان الراحل عبد السلام النابلسى الذى اختار لها اسم مها صبرى وبلغ رصيدها الفنى أكثر من 25 فيلم ومنها حسن وماريكا ، حب وعذاب ، لقمة العيش ، العمر أيام ، حكاية غرام " ، حتى اعتزلت الفن فى أواخر أيامها وقامت بارتداء الحجاب .


وقالت مها صبرى، فى حوار تليفزيونى نادر بعد ارتدائها الحجاب  ، إن والدتها كانت تتسم بالتدين وتحرص على أداء الصلوات وقراءة القرآن وبعيدة تماما عن النم أو الخوض فيما لا يعنيها وتربية أبنائها على مبادئ الايمان وحسن الخلق .


وتعرضت مها صبرى، بغيبوبة وكانت على وشك الموت، وقام أهلها وقتئذ بالسير فى اجراءات الدفن خلالها وتدهورت خلالها حالتها الصحية، ولكن شاء القدر أن يتم شفائها ، وقررت بعد ذلك بأداء فريضة الحج ، ولكن باب التقديم قد أغلق وقتها لتتفاجئ بعرض تلقته من الشاعرة عليه الجعار بذهابهما سويا لأداء فريضة الحج وبعد زيارتها للكعبة شعرت وكأنها بضوء نورها المتوهج الساحر الساحر للقلوب وصفتها " كأن النور بيزغرط من الفرحة وربنا منورلى السما".

مها صبري الحج السينما المصرية لقمة العيش ارتداء الحجاب الحجاب

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