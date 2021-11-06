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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيران صديقة .. مانشستر سيتي يضرب يونايتد بهدف مبكر

مانشستر سيتي ضد مانشستر
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

أحرز فريق مانشستر سيتي الهدف الأول، في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

جاءت الهدف من كرة عرضية كم كانسيلو من الجانب الأيمن، حاول إيريك بايلي إبعادها بقدمه، لكنها سكنت شباك الحارس الإسباني دي خيا، في الدقيقة السابعة، من عمر المباراة.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة  بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - برناندو سيلفا - كيفين دي بروين.

خط الهجوم:  خيسوس - فيل فودين.

 

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

 

"دي خيا- ليندلوف- بايلي- ماجواير- رونالدو- جرينوود- فريد- فيرنانديز- شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.


 

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