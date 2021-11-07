برلماني يطالب باستكمال وتوفير كل الدعم للنهوض بـ قرية الفواخير

قال النائب بهاء أبو الحمد، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن افتتاح أعمال تطوير قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط أمام متحف الحضارة، بحضور رئيس الوزراء وبمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة؛ من شأنه إعادة إحياء هذه المنطقة، ووضعها على خريطة المزارات السياحية.



وأضاف ابو الحمد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن صناعة الفخار من أقدم الحرف التى عرفتها البشرية، حيث أنها ترسخت فى مصر على مدار عصورها التاريخية، موضحا أن إحيائها والاهتمام بها؛ سيؤدي إلى خروج هذه الحرفة للنور.



وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان، لا بد من استكمال وتوفير كل سبل الدعم للنهوض بالقرية، من خلال عمل تسويق لها داخليا وخارجيا لهذه الحرفة النادرة والعريقة.



وأكد النائب بهاء أبو الحمد، أن الحرف اليدوية تشهد اهتماما كبيرا، نظرا لأهميتها ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث انها تمثل جزءا من منظومة المشروعات الصغيرة والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد للأمام.



ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، قرية صناعة الفخار "الفواخير" بالفسطاط، بمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية ورجال السياحة.