أخصائي تغذية يكشف حلاً سحريًا لفقدان الوزن في فصل الشتاء| فيديو

قال الدكتور أحمد نبيل أخصائي تغذية علاجية، إنه من الممكن أن يفقد الفرد الوزن في فصل الشتاء بشكل أكبر من فصل الصيف .

وأضاف أحمد نبيل في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد": "انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يحتاج الجسم طاقة أكبر وبالتالي يتم حرق سعرات حرارية أكبر".

وتابع أحمد نبيل: "من الضروري أن يتناول الفرد الطعام بكميات متوازنة في فصل الشتاء كي لا يكتسب الفرد الوزن بشكل كبير في فصل الشتاء ".

وأكمل أحمد نبيل :" الفرد يشعر بالجوع بشكل أكبر في الشتاء وبالتالي يجب أن يقاوم الفرد الشعور بالجوع من أجل حرق السعرات الحرارية من مخزون الدهون في الجسم ".

ولفت احمد نبيل :" الاناسيليوم مفيد لسد الشهية وتقليل إحساس الفرد بالجوع وبالتالي يفقد الفرد الوزن في فصل الشتاء".

