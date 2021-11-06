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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريهان أبو الحسن: الست معاها ريموت جوزها ولكن فى حالة واحدة

شريهان أبو الحسن
شريهان أبو الحسن

قالت شريهان أبو الحسن ،  إن جهاز التحكم  “ الريموت”  ومعرفة نقاط ضعف وقوة الرجل المتمثلة فى الحاسة السادسة تمتلكه المرأة وليس الرجل  ولكن يشترط أن تتحلى المرأة بالذكاء معقبة " الست ذكية كفاية وعارفة مقادير جوزها " .


وأضافت شريهان أبو الحسن ، خلال تقديم حلقتها اليوم السبت ببرنامج راجل و 2 ستات والمذاع عبر فضائيةاون اى ، أن الزوجة تمتلك مهارات ومقومات بشأن الحاسة السادسة ولكن يجب ان تتوفر أيضأ فى الزوج قائلة " لو انت طلبت منى اشغل قرون استشعار ورادرات وعارفة ايه يبسطك ولقطاك من بعيد فلازم الزوج كمان يعمل ده ".


وأشارت شريهان أبو الحسن ، إلى أن الزوج لابد أيضأ أن يفهم طبيعة زوجته ويستوعب حالتها النفسية وتقلباتها المزاجية ، ومعرفة مسببات الفرح وتجنب مصادر حزنها نظرا لأن الزوجة لو امتلكت وحدها الحاسة السادسة سيكون الناتج سلبيا وسينقلب الأمر ضدها معقبة " هيكون اللوم ضدها دايما ويتقلب ضدها ويتقالها ما المفروض كنتى عملتى كده فتنقل من حالة الذكاء لست مقصرة مع جوزها " .

شريهان أبو الحسن زوجة المراة الزوج راجل و 2 ستات

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