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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 3 سرقوا معدات من داخل كمبوند في التجمع الأول

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة في محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما لاتهامهم بسرقة معدات من داخل كمبوند في التجمع الأول.

 

وكانت أمرت النيابة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة معدات من داخل كمبوند بالتجمع الأول.

 

وأشارت تحقيقات النيابة إلي أنه أثناء قيام قوة أمنية بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية في التجمع الأول تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص "أحدهم له معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة نقل مُحمل عليها "33 شدة معدنية مجهولة المصدر".

 

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم، اعترفوا بسرقتها من داخل موقع إنشائي خاص بإحدى التجمعات السكنية تابع لإحدى الشركات بأسلوب المغافلة بقصد التصرف فيها وبيعها لأحد تجار معدات البناء.

 

وباستدعاء مشرف الأمن الإداري بالشركة، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تجديد حبس حبس سرقة كمبوند النيابة العامة

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