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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع يوقف القلب.. شاهد لحظة قفز طالبتين من نافذة المدرسة هربا من حريق

قفز طالبتين
قفز طالبتين

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة قفز طالبتين من نافذة مدرسة في الهند أثناء احتراق المبنى.

 

في المقطع الصادم تظهر الطالبتان متشبثتان خارج نافذة الفصل بعدما إقدامهن على القفز للنجاة من النيران المشتعلة في مبمى المدرسة بـ الهند.

 

وثق المقطع أحد المارة خارج سور المدرسة، حيث وقفت الحشود الخائفة تترقب مصير الفتيات وهن يحاولن تخليص أنفسهن من النيران المشتعلة بالقفز من النافذة.

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع الفيديو منذ نشره على تطبيق إنستجرام.

 

ولم يعرف سبب الحريق حتى الآن ولم تكشف المدرسة بعد عن عدد الضحايا.

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