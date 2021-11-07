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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنطلق فعالياته اليوم ..كل ما تريد معرفته عن معرض القاهرة للاتصالات

صدى البلد

أعلنت  شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر أن  الدورة الخامسة والعشرين تنطلق اليوم الأحد  حتى يوم  10 نوفمبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار (The Digital Challenge).

ويتمتع المعرض بمكانة إقليمية ودولية مرموقة كونه مصدر الإلهام الأكبر للمهتمين بقطاع التكنولوجيا والاتصالات على مدار 25 عاما منذ إطلاقه لأول مرة عام 1996، وقد حظي Cairo ICT باهتمام ورعاية شخصية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الذي أسبغ رعايته على المعرض خلال آخر 7 دورات، وافتتح فعالياته بنفسه 6 مرات متتالية، وأطلق من خلاله عدة مبادرات محلية وإقليمية لدعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمي في مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتنطلق النسخة الخامسة والعشرون من Cairo ICT لتؤكد تحول المعرض إلى منصة عالمية تجذب اهتمام جميع الراغبين في تطوير أعمالهم وعرض أحدث ما توصلوا إليه من خدمات وحلول وتطبيقات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشهد دورة هذا العام ظهور عدة مفاجآت تحدث لأول مرة داخل المعرض، ضمن احتفالات اليوبيل الفضي ومرور 25 عاما على انطلاقه، حيث يعد Cairo ICT أحد أقدم المعارض داخل جمهورية مصر العربية والوحيد الذي ينعقد سنويا دون التأثر بأي ظروف.

ويستضيف Cairo ICT 2021 الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي "PAFIX" بمشاركة موسعة لمجموعة من البنوك الحكومية والعالمية الرائدة، لاستعراض حلولهم البنكية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، تحت مظلة البنك المركزي المصري.

وفي إطار دوره كمنصة عالمية وملتقى شامل لجميع العاملين والمهتمين بالقطاع، وانطلاقا من مهمته التاريخية في تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية عبر تنظيم فعاليات وجلسات نقاشية للتوصل إلى فهم دقيق للسوق واحتياجاته، وفتح آفاق أوسع أمام المبدعين، يستمر معرض كايرو اي سي تي في دورته الجديدة لعام 2021 في دعم الإبداع والابتكار من خلال "ملتقى الابتكار Innovation Arena" الذي يقام في نسخته السادسة، وهي الساحة المخصصة لشباب المبدعين ورواد الأعمال لاستعراض مشروعاتهم المبتكرة.

وللعام السابع على التوالي يعقد معرض ومؤتمر الأمن والسلامة العامة DSS بمشاركة كبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال كاميرات المراقبة والتأمين. 

ويواصل معرضCairoICT مفاجآته هذا العام من خلال معرض Connecta الذي يعقد للمرة الأولى ويضم اللاعبين الكبار في الهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية. 

ومع استمرار صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النمو والتطور، يبرز Cairo ICT كأهم حدث سنوي متجدد ومتفاعل مع الابتكارات الجديدة، حيث يقدم تجربة عرض غير معتادة تستوعب أحدث التقنيات الجديدة ويعمل على ربط أطراف الصناعة وتمكين العارضين من النمو في مصر والمنطقة عبر تطوير شراكات تجارية وإيصال منتجاتهم لأكثر من مليون زائر اهتموا بالمعرض خلال دوراته الماضية.

جدير بالذكر أن مجموعة بنية هي الراعي الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2021 للعام الثاني على التوالي، تأكيدا على الدور الرائد الذي تلعبه مجموعة بنية في تقديم حلول وخدمات الاتصالات المتكاملة على مستوى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

ثم تأتي مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية الشريك الاستراتيجى لمعرض Cairo ICT 2021 بالتزامن مع قيامها بطرح أسهمها بالبورصة المصرية مطلع شهر أكتوبر الجاري، مما يعزز دورها الرائد في مجال التحول الرقمي المالي داخل مصر، أما عن العملاق الصيني هواوي تكنولوجيز فهي تلعب دور الراعى البلاتيني لمعرض Cairo ICT 2021.

ولأول مرة تشارك كراعي ذهبى للمعرض شركة Fortinet الأمريكية الرائدة في مجال خدمات وحلول الأمن السيبراني.

كما يشارك بمعرض Cairo ICT 2021 مشغلي ومقدمي خدمات المحمول الثلاثة اورنج، فودافون واتصالات لعرض أحدث تقنيات شبكات الاتصالات وخدمات القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الثلاثة لعملائها داخل مصر، وتشارك أيضا شركة مايكروسوفت العالمية تحت شعار "راعي الحوسبة السحابية Cloud Sponsor" لتتبنى حملة (مايكروسوفت تحب مصر)، بالإضافة لمشاركة العديد من الشركات العالمية مثل Cisco - Dell - Honeywell - Kaspersky - Samsung – Engram.

ولأول مرة يشارك بالمعرض "مصنع الوثائق المؤمنة والذكية" الذي افتتحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل الماضي والمختص بتقديم وتأمين الوثائق في كل قطاعات الدولة، كذلك تشارك العاصمة الإدارية لعرض أحدث ما وصلت إليه من تطور تكنولوجي.

أما عن معرض التكنولوجيا المالية والشمول الرقمي Pafix فتشارك به كبرى البنوك والمؤسسات المالية مثل بنك CIB والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وQNB، ولأول مرة البنك الزراعي المصري.

كما تشهد هذه الدورة عودة شركة فيزا العالمية للمشاركة بالمعرض، بالإضافة إلى مشاركة العديد من شركات الحلول المالية.

وتحتفل هذا العام خلال المعرض شركة Silicon 21 بمرور 25 عاما على إنشائها، حيث تأسست في نفس العام الذي انطلقت فيه أولى دورات Cairo ICT، وللعام الثاني على التوالي تشارك وزارة العدل بقطاعاتها المختلفة لعرض التحول الرقمي الذي تم بالفعل على أرض الواقع بقيادة وزير العدل معالي المستشار عمر مروان والذي سبق غيره من الوزارات  في مشروعات التحول الرقمي ، وكذلك الهيئة العربية للتصنيع التي حققت ومازالت تحقق طفرات كبيرة ومعها وزارة الإنتاج الحربي التي تساهم في كل تطور يحدث على أرض الواقع في مصر.

أما جوهرة التاج لمعرض Cairo ICT 2021 في يوبيله الفضي فسيكون إطلاق قطاع جديد تحت اسم تكنولوجيا المتاحف Museum Tech بمشاركات عالمية لأحدث التقنيات المستخدمة في المتاحف الجديدة بمصر ومتاحف العالم

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