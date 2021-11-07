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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد محاولة اغتياله.. اجتماع طارئ لـ الكاظمي مع القوى الأمنية

مصطفي الكاظمي
مصطفي الكاظمي

أفادت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية لمتابعة التحقيق في محاولة اغتياله.

وذكرت “روسيا اليوم”، أن الاجتماع عقد قبل قليل وسيبحث النتائج الأولية للتحقيقات الخاصة بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وكشف مصدر أمني عراقي، في وقت سابق من اليوم، عن تدخل منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية خلال الهجوم الذي شن على منزل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

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وكتب مصطفى الكاظمي على “تويتر” في أول تعليق له عقب محاولة الاغتيال الفاشلة: "كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

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