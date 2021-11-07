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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ هندسة الطرق: كل ما يتم على أرض مصر يتم التخطيط له برؤية مستقبلية كبيرة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق، إن كل ما يتم على أرض مصر يتم التخطيط له بشكل يومى وبرؤية مستقبلية كبيرة، لافتاً إلى أن الدولة تسعى لتوفير كافة المستويات التى تناسب كافة المواطنين فى موضوع النقل.

 

وأضاف أستاذ هندسة الطرق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن الدولة تعرض النقل العام بشكل مختلف عن الماضى من خلال الربط مع العاصمة الجديدة.

 

وأشار أستاذ هندسة الطرق، إلى أننا نسعى لتقليل الكثافات المرورية بالشوارع  والتلوث والانتقال، وهو الهدف الأساسى للانتقال للنقل الأخضر.

 

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار  "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعي الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانئ بمختلف أنواعها.

 

كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل وكذلك التعرف على الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر  في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

أستاذ هندسة الطرق العاصمة الجديدة تقليل الكثافات المرورية النقل أرض مصر

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