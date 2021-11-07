عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النحس يطارد Black Panther.. وقف تصوير الجزء الثاني من الفيلم بسبب إصابة البطلة

ليتيتيا رايت
ليتيتيا رايت

توقف تصوير الجزء الثاني من فيلم Black Panther بسبب إصابة بطلته ليتيتيا رايت بعدما طالت فترة شفائها وخطورة حالتها، وفق موقع هوليوود ريبورتر. 

 

وأصيبت ليتيتيا رايت في أواخر أغسطس الماضي، واستبدل صناع فيلم Black Panther: Wakanda Forever جدول مشاهدها، وانتهوا من تصوير المشاهد التي لا تظهر فيها حتى وقعت الأزمة. 

 

خطورة الإصابة منعت الممثلة الشابة ليتيتيا رايت من العودة إلى موقع التصوير مرة أخرى، بعدما اتجهت إلى لندن منذ أغسطس الماضي ولم تعد من وقتها. 

 

بعد وفاة بطل الجزء الأول من Black Panther تشادويك بوسمان، قررت مارفل استكمال السلسلة وتحويل الأحداث لإبراز دور شقيقته ليتيتيا رايت أو شوري كما يطلق على شخصيتها. 

 

حاول صناع الفيلم الانتهاء من جدول تصويره خلال فترة شفاء الممثلة الشابة لكنها لم تتماثل الشفاء بعد. 

 

إصابة ليتيتيا رايت 

تعرضت الممثلة ليتيتيا رايت لإصابات طفيفة بعد تعرضها لحادث أثناء تصوير الجزء الثاني من فيلم Black Panther، وانتقلت إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم في أغسطس الماضي.

وقال متحدث باسم مارفل في بيان نشره موقع فاريتي، إن ليتيتيا رايت أصيبت بجروح أثناء تصوير فيلم Black Panther: Wakanda Forever وتتلقى حاليا الرعاية في مستشفى محلي ومن المتوقع أن تخرج قريبا. 

ثم نشر موقع إنترتينمنت ويكلي خبرا مفاده خروج ليتيتيا رايت من المستشفى بعد علاج إصاباتها الطفيفة، التي لم تكشف عنها مارفل.

الجزء الثاني من Black Panther بدء تصويره في يونيو الماضي، وأصيبت ليتيتيا رايت أثناء التصوير في بوسطن، ولم يتضح حتى الآن تأثير إصابتها على الجدول الزمني للفيلم المقرر طرحه في 8 يوليو 2022.

ليتيتيا رايت التي تبلغ من العمر 27 عاما تلعب في فيلم Black Panther شقيقة الملك الذي قام بدوره الممثل الراحل تشادويك بوسمان، وكانت في الجزء الأول هي العقل المدبر والمخترع لأسلحة مملكة واكاندا المنيعة واسمها "شوري". 

من المتوقع أن تزيد مساحة دور ليتيتيا رايت بعد وفاة تشادويك بوسمان الذي صممت مارفل وجميع صناع الفيلم على الاستمرار في إنتاج الجزء الثاني منه رغم وفاة بطله تكريما لروحه ونجاح الجزء الأول الساحق. 

ظهرت ليتيتيا رايت أيضا في الجزأين الأخيرين من سلسلة أفلام الأفينجرز بنفس شخصيتها وساعدت الأبطال الخارقين على التخلص من ثانوس الشرير. 

تفاصيل الجزء الثاني من Black Panther

الجزء الثاني من Black Panther يخرجه رايان كوجلر، ولا تزال تفاصيل حبكته الدرامية طي الكتمان، لكن كشفت فاريتي في يوليو الماضي عن انضمام الممثلة البريطانية ميكايلا كويل، إلى فريقه.

ورفضت شركة مارفل، الكشف عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها ميكايلا كويل المرشحة لنيل ثلاثة جوائز إيمي عن مسلسلها الناجح الأخير I May Destroy You.

وأصبحت ميكايلا كويل على رادار هوليوود بعد نجاح مسلسلها وحصولها على جائزة البافتا كأفضل ممثلة هذا العام، وهو الفيلم الذي يعرض على منصة HBO MAX، وتقوم بكتابته وإخراجه أيضا. 

ليتيتيا رايت Black Panther تشادويك بوسمان Black Panther 2 أفلام مارفل

ترشيحاتنا

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

بعد جدل برلماني.. هالة السعيد: قانون التخطيط العام للدولة يضع لنا إطارًا مؤسسيًا

انطلاق المؤتمر الصحفي لـ مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فى دورته الـ 43|فيديو

حسين مصطفى: افتتاح الرئيس لمعرض النقل الذكي يجذب الاستثمار ويساعد على توطين الصناعات

وزير الأوقاف: الجهل والمتاجرة بالدين أضر كثيرًا بالمجتمعات المسلمة

عودة ترامب.. سيناريو مرعب ينتظر أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

وائل جمعة لـ "صدى البلد": استبعاد عمر مرموش من قائمة منتخب مصر

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

سورة يستجاب بها الدعاء بسرعة البرق .. احرص على ترديدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

تفاصيل مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائي.. تكريم نيللي بالهرم الذهبي .. وOfficial Competition فيلم الافتتاح

ضربة صاعق كهربائي تشعل النار في جسد مواطن داخل قسم شرطة أمريكي

أمام أعين والده.. مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات "قطر الموت" في السعودية

فيديو

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

حبس وغرامة.. إسدال الستار على أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها

تزوجت لمدة 5 أيام فقط .. الفنانة ليلى إسكندر تثير الجدل بتصريحاتها

بسبب قراءة القرآن| تصريحات إبراهيم عيسى عن صيدلي تجعله في مرمى النقد

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ