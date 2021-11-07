النحس يطارد Black Panther.. وقف تصوير الجزء الثاني من الفيلم بسبب إصابة البطلة

توقف تصوير الجزء الثاني من فيلم Black Panther بسبب إصابة بطلته ليتيتيا رايت بعدما طالت فترة شفائها وخطورة حالتها، وفق موقع هوليوود ريبورتر.

وأصيبت ليتيتيا رايت في أواخر أغسطس الماضي، واستبدل صناع فيلم Black Panther: Wakanda Forever جدول مشاهدها، وانتهوا من تصوير المشاهد التي لا تظهر فيها حتى وقعت الأزمة.

خطورة الإصابة منعت الممثلة الشابة ليتيتيا رايت من العودة إلى موقع التصوير مرة أخرى، بعدما اتجهت إلى لندن منذ أغسطس الماضي ولم تعد من وقتها.

بعد وفاة بطل الجزء الأول من Black Panther تشادويك بوسمان، قررت مارفل استكمال السلسلة وتحويل الأحداث لإبراز دور شقيقته ليتيتيا رايت أو شوري كما يطلق على شخصيتها.

حاول صناع الفيلم الانتهاء من جدول تصويره خلال فترة شفاء الممثلة الشابة لكنها لم تتماثل الشفاء بعد.

إصابة ليتيتيا رايت

تعرضت الممثلة ليتيتيا رايت لإصابات طفيفة بعد تعرضها لحادث أثناء تصوير الجزء الثاني من فيلم Black Panther، وانتقلت إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم في أغسطس الماضي.

وقال متحدث باسم مارفل في بيان نشره موقع فاريتي، إن ليتيتيا رايت أصيبت بجروح أثناء تصوير فيلم Black Panther: Wakanda Forever وتتلقى حاليا الرعاية في مستشفى محلي ومن المتوقع أن تخرج قريبا.

ثم نشر موقع إنترتينمنت ويكلي خبرا مفاده خروج ليتيتيا رايت من المستشفى بعد علاج إصاباتها الطفيفة، التي لم تكشف عنها مارفل.

الجزء الثاني من Black Panther بدء تصويره في يونيو الماضي، وأصيبت ليتيتيا رايت أثناء التصوير في بوسطن، ولم يتضح حتى الآن تأثير إصابتها على الجدول الزمني للفيلم المقرر طرحه في 8 يوليو 2022.

ليتيتيا رايت التي تبلغ من العمر 27 عاما تلعب في فيلم Black Panther شقيقة الملك الذي قام بدوره الممثل الراحل تشادويك بوسمان، وكانت في الجزء الأول هي العقل المدبر والمخترع لأسلحة مملكة واكاندا المنيعة واسمها "شوري".

من المتوقع أن تزيد مساحة دور ليتيتيا رايت بعد وفاة تشادويك بوسمان الذي صممت مارفل وجميع صناع الفيلم على الاستمرار في إنتاج الجزء الثاني منه رغم وفاة بطله تكريما لروحه ونجاح الجزء الأول الساحق.

ظهرت ليتيتيا رايت أيضا في الجزأين الأخيرين من سلسلة أفلام الأفينجرز بنفس شخصيتها وساعدت الأبطال الخارقين على التخلص من ثانوس الشرير.

تفاصيل الجزء الثاني من Black Panther

الجزء الثاني من Black Panther يخرجه رايان كوجلر، ولا تزال تفاصيل حبكته الدرامية طي الكتمان، لكن كشفت فاريتي في يوليو الماضي عن انضمام الممثلة البريطانية ميكايلا كويل، إلى فريقه.

ورفضت شركة مارفل، الكشف عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها ميكايلا كويل المرشحة لنيل ثلاثة جوائز إيمي عن مسلسلها الناجح الأخير I May Destroy You.

وأصبحت ميكايلا كويل على رادار هوليوود بعد نجاح مسلسلها وحصولها على جائزة البافتا كأفضل ممثلة هذا العام، وهو الفيلم الذي يعرض على منصة HBO MAX، وتقوم بكتابته وإخراجه أيضا.