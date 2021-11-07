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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تخطف أنظار جمهورها بأحدث إطلالاتها الصيفية

عبير صبري
عبير صبري

شاركت الفنانة، عبير صبري، جمهورها، بأحدث إطلالاتها الصيفية، ونشرت مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت صبري بفستان صيفي باللون الاصفر تميز بطباعات فاكهة الأناناس، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شعرها مرفوعًا بطريقة بسيطة وجذابة، مع ميك أبرز ملامح وجهها، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.


وتنتظر الفنانة عبير صبرى طرح فيلم "ليلة العيد" خلال الفترة المقبلة بعدما انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، وتجسد في أحداث الفيلم دور سيدة منتقبة من حارة شعبية ومتزوجة وتتعرض للقهر من زوجها بالعنف، حيث تعتمد قصتها في أحداث الفيلم على مناقشة قضية العنف الزوجى.


فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وهنادى مهنى، ومحمد لطفى، ونهى صالح، ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول.


وشاركت عبير صبرى في رمضان الماضى في مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وحمدى الوزير، ومحمد ريحانة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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