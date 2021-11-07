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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

80 غرزة لطالب بالإسماعيلية بعد اعتداء زميله عليه

المجني عليه
المجني عليه

اصيب طالب بإصابات بالغة في اعتداء زميله له بعد انتهائهما من حصة أحد الدروس بمنطقة السابعة بمحافظة الإسماعيلية.


تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا يفيد إصابة طالب يدعي " ي. م"، 16 عاما، بجرح قطعي في الوجه والرقبة، نتيجة اعتدا ء زميل له عليه بسلاح ابيض في مشاجرة بينهما بعد انتهاء الدرس.

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ووقع الحادث امام احدى الكافتيريات بالمنطقة السابعة، وتم علاج الطالب بعد عمل نحو 80 غرزة في الوجه والرقبة.


واظهر مقطع فيديو من احدى كاميرات المراقبة لحظات الاعتداء على الطالب.


واتهم الطالب المصاب احد زملائه في الدرس بارتكاب الواقعة.
 

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IMG-20211107-WA0032
الاسماعيلية اخبار الحوادث اخبار الاسماعيلية غرز اعتداء مدير امن الاسماعيلية جرح قطعي في الوجه

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