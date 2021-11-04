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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد مذبحة الإسماعيلية بساعات.. شاب يعتدي على شقيقته وزوجها بساطور في القصاصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعدى شاب على شقيقته وزوجها بسلاح أبيض "ساطور" بمدينة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بسبب خلافات  بينهم.

أسفرت المشاجرة عن إصابة زوج شقيقته ويدعى "عمر محمد سعيد" بقطع في الفخذ الأيسر، وجرح في الذراع الأيمن، نقل على أثرها إلى مستشفى القصاصين المركزي.

وتلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من قسم شرطة القصاصين يفيد بمشاجرة عدد الأشخاص على مدخل مدينة القصاصين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة القصاصين إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب المشاجرة.

ودفع الدكتور حسن درويش رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصاب إلى مستشفى القصاصين المركزي.

فيما غادر أمس المدعو "سليمان عيد" أحد ضحايا مجزرة سفاح الإسماعيلية، من قسم رعاية القلب والصدر بالمستشفي الجامعي،  وذلك بعد أن قضي يومين تحت رعاية المستشفي للإطمنان على صحته. 

وقد أصيب من سفاح  الإسماعيلية، بطعن نافذ في الصدر أدى إلى دخول بعض الهواء إلى رأته، خلال محاولته منع السفاح من المشاجرة في بداية الحادث.

وكانت شهدت مدينة الإسماعيلية منذ أيام حادث مأساوياََ فريد من نوعه لأول مرة داخل مدينة الإسماعيلية، وهو ذبح مواطن علناََ في الشارع أمام المارة، فيما أصيب عدد من الأهالي أثناء محاولتهم منعه من قطع الرقبة.

حادث مشاجرة خلافات محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية القصاصين سفاح الداخلية الإسعاف مذبحة امن الاسماعيلية

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