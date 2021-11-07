خالد الجندي لوزير الأوقاف بعد رفع صناديق التبرعات من المساجد: ربنا يجعله في ميزان حسناتك

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك حالة غضب من الجماعات الإرهابية بسبب قرار رفع صناديق التبرعات من المساجد.

وأوضح خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي:" صناديق التبرعات رفعت حتى لاتقع هذه الأموال في أيدي الإرهابيين، الإرهاب من خلال ضخ الأموال له سيفجر، ولما ترفع عنه المال لن يعرف كيف يتصرف".

وتابع: قرار رفع صناديق التبرعات لوزير الأوقاف ربنا يجعله في ميزان حسناته، مضيفا: تكيل الضربة وراء الضربة يا وزير الأوقاف ولن تقابل بالثناء أو التصفيق الآن رجل قيادي نشهد لك أنك قوي لا تلتفت لأحد.



قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أصداء قرار وزير الأوقاف برفع صناديق التبرعات من المساجد فيها ردود كوميدية ممن أصيبوا بحالة رعب بعد قرار وزير الأوقاف رفع صناديق التبرعات من المساجد.

وأضاف الشيخ خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي، أن : "الاحراج

تكون في صلاة الجمعة يمر شخص بصندوق وسط الناس في صلاة الجمعة للتبرع شيء يكسف وتلاقي نظرات الناس تشوف مين اللي هيطلع من جيبه منظر شحاتة ومخجل ومقزز ".

وأكمل: في النهاية هذه الأموال بتروح فين ، هذه الأموال ليست للفنيك والكلور والنظافة ، الجماعات الارهابية هي من تستولى على هذه الأموال، مضيفا: داخلين من باب مين هيصح الحنفيات وفرش البلاط..

وتابع: يانصابين الكلام دا مش بيخيل علينا ، هو الوزير قال لاتدفع تبرعات ، ادفع التبرع في البنك وكل ادارة مسجد هتفتح حساب رسمي.

