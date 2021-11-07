عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي لوزير الأوقاف بعد رفع صناديق التبرعات من المساجد: ربنا يجعله في ميزان حسناتك

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك حالة غضب من الجماعات الإرهابية بسبب قرار رفع صناديق التبرعات من المساجد.

وأوضح خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي:" صناديق التبرعات رفعت حتى لاتقع هذه الأموال في أيدي الإرهابيين، الإرهاب من خلال ضخ الأموال له سيفجر، ولما ترفع عنه المال لن يعرف كيف يتصرف".

وتابع: قرار رفع صناديق التبرعات لوزير الأوقاف ربنا يجعله في ميزان حسناته، مضيفا: تكيل الضربة وراء الضربة  يا وزير الأوقاف ولن تقابل بالثناء أو التصفيق الآن رجل قيادي نشهد لك أنك قوي لا تلتفت لأحد.


قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أصداء قرار  وزير الأوقاف برفع صناديق التبرعات من المساجد فيها ردود كوميدية ممن أصيبوا بحالة رعب بعد قرار وزير الأوقاف رفع صناديق التبرعات من المساجد.

وأضاف الشيخ خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي، أن : "الاحراج
تكون في صلاة الجمعة يمر شخص بصندوق وسط  الناس في صلاة الجمعة للتبرع شيء يكسف وتلاقي نظرات الناس تشوف مين اللي هيطلع من جيبه منظر شحاتة ومخجل ومقزز ".

وأكمل: في النهاية هذه الأموال بتروح فين ، هذه الأموال ليست للفنيك والكلور والنظافة ، الجماعات الارهابية هي من تستولى على هذه الأموال، مضيفا: داخلين من باب مين هيصح الحنفيات وفرش البلاط..

وتابع: يانصابين الكلام دا مش بيخيل علينا ، هو الوزير قال لاتدفع تبرعات ، ادفع التبرع في البنك وكل ادارة مسجد  هتفتح حساب رسمي.
 

خالد الجندي لعلهم يفقهون رفع صناديق التبرعات من المساجد رفع صناديق التبرعات لوزير الأوقاف وزير الاوقاف صلاة الجمعة

ترشيحاتنا

تفاصيل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا

البرهان: لن أكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية

ارتفاع كل يوم.. مستشار الرئيس يكشف الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

سعر ومواصفات سيارة هيونداي سانتا كروز 2022 في السعودية

أكلة حرشة ومعلول حط الزغلول.. هل تتسبب إفيهات مدحت شلبي في إيقافه؟

تعرف على أسعار العملات العربية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 7 -11-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الشوالي يوجه رسالة إلى محمد مجدي أفشة.. واللاعب يرد

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

"هيهي" خطر جديد على الإنسان.. متحور جديد من كورونا يظهر في الصين

شاهد.. الأرصاد تعلن عن شبورة مائية كثيفة في هذه المناطق

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

بحوزتهم ار بى جى وأسلحة نارية.. ليلة سقوط عصابة أبو صالح خط الصعيد.. فيديو

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن قرب رحيل نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبرا مصر.. أنشأها الوالي محمد علي حيًا للأمراء والأعيان..ما هو أصل التسمية؟

تفاصيل الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.. عروض أفلام عالمية وجوائز مالية قيمة وتنوع في لجان التحكيم

أمطار مصحوبة بالثلوج.. شاهد الجليد يغطي شوارع مدينة الطائف في السعودية|فيديو وصور

ننشر صور الطائرات المسيرة المستخدمة في محاولة قتل رئيس الوزراء العراقي

فيديو

حساب لكل مسجد.. لماذا أزال وزير الأوقاف صناديق التبرعات من المساجد|فيديو

فعل فاضح بالنقاب.. «رشا» تستعرض جسمها أثناء الطبخ على يوتيوب| فيديو

فيديو قبل الحادث بساعات كشف الحقيقة.. من وراء محاولة اغتيال الكاظمي؟

أحداث قلبت القضية.. محامي خط الفيوم يطالب بإخلاء سبيله.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشرة لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

اﻟﻤﺰﻳﺪ