"بالوعي مصر بتتغير للأفضل" تصل قرى "حياة كريمة"|السيدات يسألن عن المناهج والحضانات

تواصل اتوبيسات حملة وزارة التضامن الاجتماعي "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، التجول بقرى "حياة كريمة" بمحافظات الجمهورية لنشر الوعى بقضايا الزيادة السكانية وزواج الأطفال والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة والتربية الايجابية، بالاضافة إلى عيادات متنقلة لأمراض النساء والأطفال والعظام والعيون، وعرض مسرحى تثقيفي تقدمه سيدات وأبناء جمعية "تواصل" بمصر القديمة بالقاهرة.

الحملة التى تنفذها إحدى الشركات المتخصصة بمراكز الشباب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بدأت في قرى بنى سويف في الأسبوع الثاني من أكتوبر وتستمر حتى 24 نوفمبر الحالي، وواصلت إلى المنيا لتمر الآن بقرى أسيوط ثم سوهاج، وتركز على نشر الوعي بقضايا الزيادة السكانية وزواج الأطفال والتمكين الاقتصادي وتنمية الطفولة المبكرة والتربية الايجابية، بالاضافة إلى عيادات متنقلة لأمراض النساء والأطفال والعظام والعيون، وعرض مسرحى تثقيفي تقدمه سيدات وأبناء جمعية "تواصل" بمصر القديمة بالقاهرة.

خدمات صحية وعلاجية

تقدم الحملة خدماتها الصحية والاقتصادية والتوعية الاجتماعية، لمدة يومين في كل مركز من مركزالمحافظة التى تمر بها، وتوفر ميكروباصات لنقل السيدات الراغبات في الاستفادة من الحملة، من قراهن التابعة للمركز إلى مركز الشباب المختار، بمساعدة الرائدات الاجتماعيات في تلك القرى.

وكان اللافت أن الكثير من السيدات، خاصة الأمهات من الجيل الجديد توجهن للجزء المخصص للحضانات، والذى زود بألعاب للأطفال ملونة ومبهجة تحت مظلة مميزة، بالاضافة لكراسات التلوين ورسم على وجوه الأطفال، إلى جانب ألعاب ترفيهية وتثقيفية للأطفال، الذين فضلوا انتظار أمهاتهم ريثما يستفدن من خدمات الحملة.

وحين وجدت بعض السيدات الوزيرة نيفين القباج بينهن خلال متابعتها لخدمات الحملة في مركز شباب العدوة بمحافظة المنيا، سألها بعضهن، لو أخدت مشروع لازم أدخل ابني الحضانة، وهل الحضانات الجديدة فيها محو أمية للأمهات؟.

وأجابت الوزيرة: في الحضانة نحن نتابع تغذية الأطفال، ونتابع حصولهم على التطعيمات الأساسية، ونتابع ما إذا كان الطفل يعانى من أى صعوبات في التعلم، ولو ظهرت عليه أى علامات أى نوع من الاعاقات أو بوادر أى مشكلة صحية،فتكتشفها الحضانة مباشرة، وبالتالي تساعد الأم على تنشئة الطفل، وتوجيه الأم لحل أى مشكلة لطفلها.

تشجع الأطفال على التعامل مع أقرانهم

الحضانة أيضا تشجع الأطفال على التعامل مع أقرانهم، وتوسع مداركهم في التعليم، وتنمي مهاراتهم الابداعية، بالاضافة إلى أن الحضانات النموذجية التى سيتم إنشائها في القرى المحرومة من الحضنات، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى، ستتيح للأم الالتحاق بفصول محو الأمية، وإمكانية الحصول على مشروع صغير، وتتيح لها الكشف على صحتها الانجابية، وتوفر لها وسائل تنظيم الأسرة الملائمة لحالتها، وإذا كانت الأسرة غير متيسرة، يمكن أن تضم للأسر المستفيدة من دعم تكافل وكرامة، بالاضافة للمساعدات العينية والغذائية في المواسم أو المساعدات المتقطعة موضحة ان الحضانات تتعامل مع الطفل من منظور الأسرة ككل، وليس بالتوجه للطفل فقط، فنراعي الطفل في تغذيته وصحته وتنشئته وتعليمه، ونراعي الأم في متابعة صحتها الانجابية ومحو أميتها، وامكانية أن تحصل على مشروع صغير.

وتابعت: الوزارة تتبنى مشروع الطفولة المبكرة ولديها رؤية محددة نحو تكثيف الاهتمام في السنوات الأولى من عمر الأطفال، وشمولهم بالرعاية الصحية والتعليمية والتغذية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأنه سيتم افتتاح 3,500 حضانة جديدة فى قرى“حياة كريمة”، كما أن الوزارة انتهت من تطوير تسهيلات فى إجراءات ترخيص الحضانات في إطار اللجنة التي وجه بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء لتسهيل تراخيص الحضانات.

مكان هادىء قريب من العمران

هناك العديد من السيدات التى اللاتى ترددوا على جناح تنمية الطفولة منهم السيدة "إيمان مصطفى ، 25 سنة، التى طلبت المساعدة في فتح حضانة خاصة، من مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، خالد شكري.

واوضح خالد ان شروط إنشاء الحضانة، أن يكون المكان مناسبا، يعني يكون فى موقع هادئ بعيدا عن الضوضاء بمنطقة قريبة من العمران مأهولة بالسكان ويسهل الوصول اليها سيرا على الاقدام، وأن تقع الحضانة بالدور الأرضي بالمبنى، ويسمح بدور أول علوى للاطفال الرضع و توافر الأثاث والوسائل التعليمية الجيدة والملائمة للمرحلة العمرية، والتي تساعد على نمو وتطور الأطفال،وفى حالة طلب الترخيص فى مبنى سكنى يجب الحصول على موافقة كتابية من سكان العقار ، والحصول على شهادة رسمية من الجهات المعنية بصلاحية المبنى انشائيا وان يكون جيد التهوية والاضاءة، وموافقة الدفاع المدني على الترخيص، وتخصيص مكان مناسب للعزل الطبى للأطفال مع تخصيص حيز للكشف الطبى.وان تتوافر فى المبنى الأماكن اللازمة لمزاولة الانشطة المختلفة للاطفال وانطلاقهم، ويتحقق فى المبنى وسائل وضمانات الأمان للاطفال ضد مخاطر الوقود والطاقة والحريق.

وحول اهم مواصفات الحضانات قال خالد: لازم تتوافر بالحضانة حديقة خاصة أو فراغ خارجي خاص بالحضانة للعب الاطفال، بحيث لا تقل المساحة المخصصة لكل طفل في السن من 2- 4 سنوات، عن 5,2 متر بالحضانة، ولكل 15 طفلا دورة مياه.

وتسأل إيمان: ما الإجراءات الواجب على الحضانة تنفيذها في حال نقل المقر؟.

ويجيب خالد :لا يجوز فتح الحضانة إذا تغيير موقعها أو مواصفاتها، ويجب غلقهامؤقتا، حتى الحصول على ترخيص للمقر الجديد من السلطة المختصة، وإذا لم يتم الحصول على الترخيص ستتعرض الحضانة لعقوبة الغلق، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب الحضانة أن يطلب الدعم والمساعدة من اللجنة المختصة بشئون الحضانة بالمحافظة، وإذا احتاج دعما فنيا يتوجه لإدارة الأسرة والطفل بإدارة التضامن الإجتماعي التابع لها الحضانة.

إيمان ليست حالة فريدة، كما يقول خالد، فعدد كبير من خريجات الجامعة يرغبن في إنشاء حضانة كمصدر دخل، وغالبا ما تكون الحضانة في بيوتهن، وقد تكون في مساحة لا تزيد عن 75 مترا، ولهذا يجدن صعوبة في إصدار التراخيص، لعدم تطبيق شروط الحماية المدنية.

ولهذا لا يتعدى عدد الحضانات المرخصة في مراكز وقرى وعزب بنى سويف 780 حضانة ، وما مقابل ما يقرب من 1500 حضانة غير مرخصة، تستوعب كل منها من 30 إلى 50 طفلا، ليس فقط لرغبة الأهالي بالحاق أطفالهم بالحضانة، ولكن لرغبة الحاصلات على مؤهلات عليا في إقامة مشروع مربح، وتختلف إمكانيات كل حضانة وتجهيزاتها، وبالتالي اشتراكاتها، وتتراوح في المتوسط من 150 جنيها شهريا إلى 50 جنيها.

يؤكد خالد، أن إدارة الطفولة تشجع الأسر على إرسال أطفالها للحضانة، بدلا من مساعدتهم لأهلهم في الغيطان، بالاضافة إلى تحسين أوضاع الحضانات القائمة ومراقبة عملها، ومساعدة غير المرخصة على تقنين أوضاعها، وتدريب المشرفات على طرق التعلم الحديثة.

شرحة وبرحة وبتدخلها الشمس

لم تتوقف أسئلة السيدات عن الحضانات خلال رحلة الحملة من بني سويف إلى أسيوط مرورا بالمنيا، وسألت بطة رشاد، صاحبة ال 24 سنة، من قرية برمشا بالمنيا، محسن ناجي، مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، "يعني إيه الطفولة المبكرة المكتوبة على الجناح ده.

ويجيب محسن ناجي: "هي المرحلة منذ سنّ يوم وحتى 4 سنوات، وتتكوّن فيها المهارات الأساسيّة للطفل، زي اللغة، والمشي، ويصبح خلالها قادراً على الاعتماد على نفسه ، والحضانة هى المكان التربوي اللي بيقدم خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال في المرحلة دي، لتنمية الطفل فى كافة النواحي الجسدية الحركية والمعرفية الاجتماعية والوجدانية واللغوية".

وتسأل بطة: "طيب الواحد يقدم في الحضانة اللي تبع الجمعية ولا الحضانة اللي صاحبتها واحدة من أهالينا؟".

ويجيب محسن ناجي، الحضانات أنواع، منها الحضانات الأهلية،التابعة لجمعيات أهلية وتخضع لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وتوجد حضانات خاصة، يقوم بفتحها أفراد ويحصلون علي ترخيص من وزارة التضامن الإجتماعي، وفيه حضانات الشركات، وهي الحضانات التي تنشأ داخل الشركات لرعاية أطفال العاملات في نفس الشركة أو المصنع.

ومن حق أولياء الأمور الاطلاع على ترخيص الحضانة، قبل التقديم للطفل فيها، وعموما لازم المساحة المتاحة للطفل داخل دار الحضانة ما تقلش عن 5,2 متر من مساحة الحضانة، ويكون فيها مساحات آمنة تقدر الأطفال تلعب فيها، وتكون الحيطان والأسقف والأرضيات بحالة جيدة، ومتهويةوضوء الشمس بيدخل كل غرفها، وفيها دورات مياه جيدة وتناسب أعمار الأطفال، والأطفال ذوي الإعاقة.

ويشرح محسن: "يعني زى ما بيقول أهالينا الحضانة تكون "شرحة وبرحة ومتهوية وبتدخلها الشمس"، ويكون فيها مطبخ بتجهيزات حديثة لتسخين وحفظ وإعداد وجبات الأطفال، ولازم يكون فيها غرفة نظيفة للأكل يتوافر بها أدوات الطعام".

ولا بد أن يكون بالحضانة ألعاب ووسائل تعليمية آمنة ومناسبة لعمر الأطفال، ولا يمكن للأطفال وضعها في أفواههم، وبعضها يناسب الأطفال ذوي الإعاقة، وتقدم خدمات صحية وتربوية ونفسية واجتماعية للأطفال، وكمان يكون فيها مكان مخصص لعزل الأطفال، ونظام وقاية من الحريق.

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