مركز اللغات بـ آداب حلوان يبدأ حجز دورات للغة الإنجليزية مؤهلة لامتحانات التويفل

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن بدء الحجز فى دورة اللغة الانجليزية الأكاديمي، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان و والدكتورة مها حسنى عميد الكلية.

وقال مركز اللغات للأغراض المتخصصة: إنه سيتم فتح باب الحجز من الاثنين الموافق 11/8 حتى يوم الخميس للأسماء المسجلة لدينا على قائمة الانتظار اولا ومن يوم الاحد 11/14 حتى الخميس 11/18 وفي حالة اكتمال العدد المحدد الكورس سيتم غلق باب الحجز فوراً .

ويأتي ذلك نظرا لأن الاعداد محدودة نظرا لسعة المعمل، واشار المركز الى إن هذه الدورة مؤهلة لدخول امتحان اللغة الإنجليزية الأكاديمي( تويفل ).

لفت المركز أن موعد بدء الدورة سوف يكون فى ال20 من نوفمبر وأن مدة الدورة سوف تكون ثلاثة أسابيع و الحجز بأسبقية التقدم و الأعداد محدودة وأن على من يرغب فى التقدم الحجز والاستعلام التوجه لمركز اللغات والترجمة بكلية الآداب بالمبني الرئيسي، مع العلم بان مواعيد المحاضرات من الساعة ٩.٣٠ ص حتى ٢.٣٠ ظ .

أوضح المركز الاوراق المطلوبة التقديم فى الدورة وهى كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومى

- صورة شخصية

وسعر الدورة للطلاب المصريين 700 جنيه

أما للطلاب الوافدين :

- صورة جواز السفر

- صورة شخصية

وسعر الدورة للطلاب الوافدين 1500 جنيه.

ويعتبر امتحان التويفل هو لقياس مستوى اللغة الإنجليزية لمن يمارسونها كتابة فقط، ويطلب من العديد من الطلاب الدارسين بالخارج والمقيمين بخارج البلاد اجتيازه.