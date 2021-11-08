تحت تهديد السلاح.. حبس تشكيل عصابي لقيامه بسرقة مخزن دهانات بالقاهرة الجديدة

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 ايام على ذمة التحقيات التي تجري معهم لقيامهم بسرقة مخزن دهانات بالقاهرة الجديدة تحت تهديد السلاح النارى.

وكان تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من حارس مخزن خردوات ودهانات تابع لإحدى الشركات، كائن بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بسيارة نقل يستقلها عدد 4 أشخاص قاموا بتهديده بسلاح نارى " طبنجة " كانت بحوزة أحدهم وتكبيله بإستخدام " أفيزات بلاستيكية " والإستيلاء على (جهاز تكييف - عدد 36 كالون باب - جهاز هلتى) من داخل المخزن كرهاً عنه تحت تهديد السلاح النارى، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبالكشف الفنى على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، تبين أنها "بدون بيانات" .

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل لقيامهم بتبديل اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة وقت إرتكاب الواقعة ونجحت الجهود فى التوصل إلى حائز السيارة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج – له معلومات جنائية) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع ثلاثة آخرين – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – لإثنين منهم معلومات جنائية.

تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية ومحدثة الصوت - طبنجة صوت - سلاح أبيض "مطواة".

و إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأقر أحدهم بعثوره على اللوحات المعدنية المستخدمة فى الواقعة بالطريق العام والإحتفاظ بها بقصد إستخدامها فى وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطه.

تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيىء النية".

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات وإتهمهم بالسرقة كرهاً عنه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.