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المستشار محمد خلف يكشف تفاصيل كواليس ترأس النائب العام اجتماع جمعية النواب العموم الأفارقة

صدى البلد

كشف المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام ومدير إدراتي التعاون الدولي وحقوق الانسان تفاصيل كواليس ترأس النائب العام اجتماع جمعية النواب العموم الأفارقة.

 

وأكد محمد خلف، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه ترأس المستشار حمادة الصاوي النائب العام، ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة- اليومَ اجتماعَ اللجنة التنفيذية للجمعية.

وأضاف المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام ومدير إدراتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان، أنه تَتزامنُ معه فَعَاليَات اليوم الأول للمؤتمر الدولي بشأن دَور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية.

وتابع المستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام ومدير إدراتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان، انه تم هذا الأمر بحضور ممثلي هيئات الادعاء العام أعضاء اللجنة التنفيذية من دول: زامبيا، وموزنبيق، تنزانيا، رواندا، السنغال، موريشيوس، المغرب والنواب العموم لكلٍّ من دول: أنجولا، جنوب أفريقيا، ناميبيا، كينيا، أوغندا.
 

فيما افتتح المستشار حماده الصاوي النائب العام الاجتماعَ بكلمةٍ أعرب فيها عن تقديره لاستجابة الحضور لدعوة النيابة العامة المصرية لحضور فعَاليات المؤتمر السنوي للجمعية، وما يبذلونه من جهود لإنجاح اجتماعاتها، مشيرًا إلى نجاح الجمعية سَلَفًا في عقد اجتماع اللجنة التنفيذية عبرَ تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في أنشطة الجمعية؛ لبحث شئونها وكيفية التصدي للتحديات التي تواجه العمل اليومي بالنيابات الأعضاء خلالَ الفترة الحالية، فضلًا عن تمكن الجمعية بمجهودات أعضائها وسعي رئاستها من عقد ورشتي عمل عبرَ ذاتِ التقنية؛ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أ عضاء النيابات في البلاد الإفريقية في مجال تحقيقات الجرائم العابرة للأوطان. 
 

محمد خلف النائب العام التعاون الدولي اخبار التوك شو النواب العموم

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