هجوم علي محمد رمضان بسبب رفعه الحذاء أمام جمهوره في إحدي الحفلات

نشر الفنان محمد رمضان، عدة صور له من حفله الأخير، وذلك خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر محمد رمضان فى الصور وهو يوجه حذاؤه الي الكاميرا والجمهور، مما تسبب في غضب لمتابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

يا عم اتصور عدل - مبتتعلمش من غلطك يا رمضان

آخر حفلات رمضان

يذكر ان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والتيك توك فيديو للفنان محمد رمضان والذي اثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا خلال فاعليات الحفلة التي أقامها في السعودية بموسم الرياض حيث ظهر خلال احدى فقرات الحفل وهو يلقى دولارات على الجمهور .



وشهد حفل الفنان محمد رمضان في موسم الرياض 2021 نجاحا كبيرا، حيث تخطى عدد الحاضرين له، الآلاف من الجماهير السعودية والعربية.

وظهر محمد رمضان في بداية الحفل، يرتدي قميصًا متعدد الألوان، مفتوحًا يُظهره عاري الصدر،

وسروال أسود، ونظارة سوداء، ومع بدء الحفل؛ قدم أغنيته الشهيرة إنساي.