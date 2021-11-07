محمد رمضان يشارك جمهوره بفيديو له من مطار لوس أنجلوس الدولي .. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو له من مطار لوس أنجلوس الدولي ، وذلك خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر محمد رمضان فى الفيديو هو يدخل سيارته ، وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

حمدالله عالسلامه - قمررر ماشييي اقسم بالله - ربنا معاك يا فنان نجاح لنجاح

يذكر ان تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر والتيك توك فيديو للفنان محمد رمضان والذي اثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا خلال فاعليات الحفلة التي أقامها في السعودية بموسم الرياض حيث ظهر خلال احدى فقرات الحفل وهو يلقى دولارات على الجمهور .



وشهد حفل الفنان محمد رمضان في موسم الرياض 2021 نجاحا كبيرا، حيث تخطى عدد الحاضرين له، الآلاف من الجماهير السعودية والعربية.

وظهر محمد رمضان في بداية الحفل، يرتدي قميصًا متعدد الألوان، مفتوحًا يُظهره عاري الصدر، و سروال أسود، و نظارة سوداء، ومع بدء الحفل؛ قدم أغنيته الشهيرة إنساي.